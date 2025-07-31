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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سجارة مشتعلة توقع بتاجر الشابو المخدر في المعصرة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتجاره في المخدرات بالمعصرة وبالحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه عن حيازة سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3388 لسنة 2025 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 1020 لسنة 2025 كلي حلوان، وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «محمود .م»، 21 سنة، سائق، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر «إندازول كاربوكساميد» المخدر بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحراز سلاح أبيض «مطواة» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكد النقيب شرطة وسام وجدى، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه أبصر المتهم يدخن سيجارة ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر، وباستخلاص السيجارة من يده وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على عدد 36 كيس شادو، وسلاح أبيض «مطواة»، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارت، وبسؤاله عن مصدر تحصله على المواد المخدرة أقر أنه تحصل منها من آخر جارى البحث عنه.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن فتات المادة السمراء بداخل السيجارة للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن عدد 36 كيس وزنوا 37.50 جرام ثبت أنها تحتوى على أحد مشتقات اندازول كاربوكساميد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت إيجابية عينة المتهم بتعاطيه جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو السجن المشدد المخدرات سلاح أبيض

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