رسميًا .. بدء التقديم لكلية الشرطة 2025 عبر الانترنت

أعلنت وزارة الداخلية انطلاق تقديم كلية الشرطة 2025 رسميًا اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى خريجي الجامعات، في خطوة منتظرة للآلاف من الراغبين في الانضمام إلى صفوف الشرطة المصرية.

موعد تقديم كلية الشرطة 2025

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة للعام الدراسي 2025 - 2026، حيث يبدأ تقديم كلية الشرطة 2025 للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بنسبة لا تقل عن 65%، سواء من خريجي هذا العام أو العام الماضي..

كما يشمل القرار أيضًا خريجي كليات الحقوق ذكور وإناث، وخريجي بكالوريوس التربية الرياضية إناث بتقدير لا يقل عن "مقبول"، وكذلك الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة في قطاعات الوزارة بتقدير "جيد" كحد أدنى، وذلك ضمن إطار خطة الوزارة لتعزيز كوادرها المتخصصة في مختلف المجالات.

موعد تقديم كلية الشرطة 2025 متخصصين يبدأ من 31 يوليو، ويستمر حتى 11 سبتمبر، وفقًا لما أعلنته الأكاديمية، وذلك من خلال موقع كلية الشرطة الرسمي التابع لوزارة الداخلية.

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2025

أوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن موعد تقديم كلية الشرطة 2025 متخصصين يبدأ من 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر المقبل، وذلك لخريجي الجامعات من حملة بكالوريوس أو ليسانس أو درجات الماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة بالوزارة لهذا العام، ويستمر التقديم لمدة 43 يومًا.

أما بالنسبة للحاصلين على مؤهلات العام الماضي، فيبدأ التقديم من 22 يوليو وحتى 14 أغسطس، لمدة 26 يومًا.

أقسام كلية الشرطة

كلية الشرطة المصرية تضم عددًا من الأقسام المهمة لتأهيل الطلاب بشكل أكاديمي وبدني ونفسي، أبرزها قسم علوم الشرطة، والقسم القانوني، وقسم التدريب الرياضي، والقسم الطبي، وغيرها من التخصصات المتكاملة التي تواكب التطورات الأمنية الحديثة، بما يشمل قسم الضباط المتخصصين الذي يشهد إقبالًا متزايدًا كل عام.

شروط تقديم كلية الشرطة

شددت وزارة الداخلية على أن شروط تقديم كلية الشرطة 2025 تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين غير متجنسين، حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون قد فُصل من الخدمة الحكومية بحكم تأديبي نهائي.

ويشترط ألا يقل الطول عن 170 سم للثانوية، و168 سم للذكور الجامعيين، و160 سم للإناث، وألا يزيد السن في 1 أكتوبر عن 22 عامًا للثانوية، و28 عامًا لحملة المؤهلات الجامعية، و30 عامًا للماجستير، و35 عامًا للدكتوراه.



موقع كلية الشرطة الإلكتروني

يمكن للراغبين في التسجيل التوجه إلى موقع كلية الشرطة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية، حيث تُتاح كل التعليمات المطلوبة، مع تقديم الخدمة الإلكترونية للتسجيل، ومعرفة مواعيد الاختبارات، ونتائجها بشكل فوري دون الحاجة للسفر أو الانتظار.

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://secassis.moi.gov.eg