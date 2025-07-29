كيفية التقديم لكلية الشرطة 2025

أعلنت أكاديمية الشرطة عن فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الكوادر الأمنية وتأهيل أجيال جديدة من الضباط، بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وسط إقبال واسع من الطلاب وأولياء الأمور على معرفة الشروط والإجراءات المطلوبة.

كليه الشرطه

شروط القبول في كلية الشرطة 2025

حددت أكاديمية الشرطة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بها، والتي تشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين مصريين غير حاصلين على الجنسية بالتجنس.

حسن السير والسلوك وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ألا يكون مفصولا من وظيفة حكومية بقرار تأديبي أو حكم نهائي.

ألا يكون متزوجا أثناء فترة الدراسة بالأكاديمية.

ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهاب.

أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية.

اختبارات القبول بكلية الشرطة 2025

يتعين على المتقدمين اجتياز سلسلة من الاختبارات الدقيقة، على النحو التالي:

اختبار القدرات: اختبار تحريري لقياس الثقافة العامة، ويرفض من يرسب دون إعادة.

اختبارات المقاس والقوام: قياس الطول والتأكد من تناسبه مع الوزن، مع السماح بإعادة واحدة في القوام فقط.

الكشف الطبي: يجري أمام لجنة متخصصة مع إمكانية الإعادة مرة واحدة فقط.

الكشف النفسي: قياسات نفسية ولا يسمح بالإعادة حال الرسوب.

الاختبار الرياضي: تمرينات بدنية متنوعة مع إتاحة إعادة واحدة.

اختبار السمات: لقياس السمات الشخصية والقدرات العقلية ولا يسمح بالإعادة.

الكشف الطبي المتقدم واختبار الهيئة: التقييم النهائي لاختيار الأنسب من حيث الجاهزية واللياقة.

المزايا التي يحصل عليها طلاب كلية الشرطة

يحصل الطلاب المقبولون في الكلية على باقة من المزايا تشمل:

رعاية صحية شاملة للضباط وأسرهم داخل مستشفيات الشرطة.

رعاية رياضية واجتماعية من خلال نوادي الشرطة وخدمات المصايف والرحلات.

فرص الحج والعمرة والدراسات العليا والبعثات الخارجية.

دعم أكاديمي وتدريبي متكامل داخل الأكاديمية وخارجها.

تسهيلات جديدة في التقديم لكلية الشرطة 2025

في إطار التيسير على المتقدمين، وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتقديم مجموعة من التسهيلات، من أبرزها:

توفير كتيب إرشادي يتضمن الخطوات التفصيلية للتقديم، يسلم مع الملف.

إعلان نتائج ومواعيد الاختبارات إلكترونيا لتقليل مشقة السفر.

تجهيز منافذ خدمية داخل الأكاديمية لاستخراج المستندات المطلوبة مثل القيد العائلي وصحيفة الحالة الجنائية.

رؤية أكاديمية الشرطة للارتقاء بالمنظومة الأمنية

تسعى كلية الشرطة إلى إعداد ضباط مؤهلين علميا وبدنيا وفقا لأعلى معايير الجودة، من خلال:

تحديث المناهج الدراسية وإدخال موضوعات حقوق الإنسان ضمن المقررات.

إشراك القيادات الأمنية في العملية التدريبية لتعزيز الجوانب العملية.

دعم الدراسات العليا وتشجيع التخصص الأكاديمي في مجالات الأمن المختلفة.

تفعيل نظم تقييم مستمرة لاختيار أفضل العناصر خلال مراحل التقديم والدراسة.

تطوير بيئة التعلم بالأكاديمية

تواصل الأكاديمية جهودها لتطوير البيئة التعليمية والتدريبية من خلال:

تعزيز الانضباط العسكري وتنمية المهارات البدنية والذهنية.

دعم الابتكار والإبداع من خلال أنشطة ثقافية وفنية للطلاب.

تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتطوير المناهج بما يتماشى مع متطلبات الواقع الأمني المعاصر.