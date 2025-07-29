دمياط تشارك في فعاليات يوم مصر الرياضية احتفاء بأول إنجاز أوليمبي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات "يوم مصر الرياضية" في كافة محافظات الجمهورية، في احتفال وطني مهيب احتفاءً بمرور أكثر من تسعين عامًا على أول إنجاز أوليمبي مصري تحقق في دورة الألعاب الأوليمبية بأمستردام عام 1928.

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بدمياط و عبر تقنية الفيديو كونفرانس من شاطئ ١٠١ بمدينة رأس البر، بحضور دكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أكد الوزير أن هذه المبادرة "تأتي تأكيدًا على أهمية الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية وبناء الإنسان، ورسالة لدعم أبطالنا الأوليمبيين وتعزيز ثقافة الإنجاز".

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية المفتوحة، منها مسابقات لياقة بدنية، ومسيرات مشي، وألعاب تنافسية وترفيهية، إلى جانب مشاركة متميزة من المشروع القومي للبطل الأوليمبي، الذي يُعنى برعاية المواهب الرياضية الواعدة في مختلف المحافظات.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد فوزي عن امتنانه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر للرياضة في دمياط، مشيدًا بتعاون الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في توفير كافة سبل الدعم اللوجستي لإنجاح الحدث، وقال: "يوم مصر الرياضية لا يكرم ماضينا فحسب، بل يمهّد لطريق جديد من التألق والتميز للأجيال القادمة".

حضر الفعاليات عدد من مديرى الادارات ، في تفاعل يعكس روح الفريق ويؤكد أن دمياط كانت ولا تزال حاضنة للتميز الرياضي والتنموي.