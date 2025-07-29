ضبط ماكينة مخبز بلدى تقوم بضرب بطاقات صرف الخبز في دمياط

شن فجر اليوم، مجدى عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة تفتيشية على المخابز ، للاطمئنان على جودة الخبز والأوزان

بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.



تم المرور على المخابز البلديه بدائرة المحافظه للاطمئنان على جودة الخبز البلدى المدعم ومطابقته للمواصفات والتأكد من وزن الرغيف المقرر والتأكد من نظافة أدوات العجين، حيث تم ضبط ماكينة مخبز بلدى تقوم بضرب بطاقات صرف الخبز فى مخبز آخر غير المخبز غير المخبز المخصص له الماكينة نتيجة عدم إنتاج الخبز بالمخبز الآخر للاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعه بالمخالفه للقرارات والتلاعب بالدعم المقدم للمواطنين .



تم تحرير ٢٠ مخالفه للمخابز التى تم المرور عليها مابين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات المعجن

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفه .

رافق وكيل الوزارة في الجوله ،محمد طلعت مدير إدارة الحوكمه بالمديرية وقد شدد وكيل الوزارة على الإدارات التموينيه بضرورة أحكام الرقابة على المخابز والانشطه والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتجار التموينين وأنه لا تهاون مع أى مسئول يثبت تراخيه فى إحكام الرقابة والسيطره على الأنشطه التموينيه بنطاق عمله وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حال وجود تقصير أو تقاعس فى تنفيذ المسئوليات المكلف بها أى شخص

وناشد وكيل الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات حفاظا على حقوقهم وأن يتكاتف الجميع من أجل الحفاظ على حقوقهم