ضبط 140 كيلو مصنعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة بدمياط

فى جوله مفاجئةليلا، قام مجدى عبدالكريم ،وكيل وزارة التموين بدمياط ، بحملة تفتيش على المطاعم في نطاق دمياط، بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محاظ دمياط.

أسفرت الحملة عن ضبط تلاجات مطاعم بها مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحه للاستهلاك الادمى.

كان قد قام وكيل وزارة التموين بدمياط بجوله على المطاعم بدمياط للتأكد من سلامة الأغذية والمكولات الموجوده بها بجانب المرور على الاسواق والمحال العامه حيث تم ضبط ١٤٠ كيلو مصنعات لحوم وهياكل دواجن بالثلاجات التابعه للمطاعم والغير مرخصه حيث تم استدعاء الطب البيطرى والذى أعد تقرير بعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى

وأيضا تم المرور على مخزن لمنتجات الألبان وتم ضبط ٣١٠٠ كيلو بروتين حيوانى مجهول المصدر وبدون بيانات أو علامات تجاريه .

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه لقسم الشرطه للعرض على النيابه العامه للتصرف.

رافق وكيل الوزارة في هذه الحملة الليليه والتى كانت بالاشتراك مع متابعة المحافظة ، محمد أبو عتمان ومن التموين ضياء قنديل مدير الرقابة ومحمد طلعت مدير الحوكمه بالمديرية وعلى السلكاوى ومسلم مسلم المفتشين بالمديرية.



حيث شدد وكيل وزارة التموين على ضرورة تكثيف الرقابة على المطاعم ومكافحة الغش التجارى بكافة صوره وأشكاله والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن وأنه جارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال الأنشطه التى تعمل بدون ترخيص وهى تقدم اطعمه للمواطنبن

ودعى المواطنين والمجتمع المدني للمشاركة يد بيد للقضاء على كافة مظاهر الفساد والغش.