ضبط سيارتين نقل محملتين بـ10 آلاف لتر سولار أثناء تهريبه بدمياط

قام مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بحملة تموينية سرية مساء.



وتم ضبط سيارتين نقل السيارة الأولى محمله ب ٩٠٠٠ تسعة آلاف لتر سولار والثانية بها ١٠٠٠ ألف لتر بين ضبط السيارة الأولى والثانية ساعتين وعلى الفور تم التمكن من ضبط السيارتين وسائقيهما وتم اصطحاب السيارتين إلى إحدى محطات الوقود.

وتم التحفظ على كمية السولار بالمحطة والتى تقدر ب ١٠٠٠٠ عشرة آلاف لتر وتم التحفظ على السيارتين وسائق السيارة .

وتم تحرير محضرين بالواقعة وتسليم السيارتين والسائق إلى قسم الشرطة مع المحضرين للعرض على النيابة العامة للتصرف

وكانت الحملة بقياده مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط

ومرافقة مجدى المغلاوي مدير التجارة ومحمد طلعت مدير الحوكمة بالمديرية .



وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوز أو غش وأن يكون المواطن له دور إيجابي فى حماية حقوقه