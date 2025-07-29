لحل أزمة تلوث مصرف المحيط .. محطة معالجة جديدة بالمنيا خلال أسابيع

قال المهندس منتصر عبدالوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية للصرف في محافظة المنيا، إن تلوث مصرف المحيط يعد من أبرز القضايا البيئية التي لفتت انتباه القيادة السياسية، مشيرًا إلى صدور تعليمات مباشرة من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان للهيئة بتنفيذ مشروع متكامل لمعالجة هذه الأزمة.

وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، في برنامج «ستوديو إكسترا» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم إنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة تصل إلى 90 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقدر بمليار و100 مليون جنيه، كما تم تنفيذ خط نهائي لنقل المياه المعالجة بعيدًا عن المصرف، لتقليل التلوث الناتج عن المحطة القديمة التي خرجت من الخدمة وكانت ذات كفاءة ضعيفة.

وأضاف أنه يجري حاليًا تجريب تشغيل المحطة الجديدة، ومن المتوقع دخولها الخدمة الفعلية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن المحطة كانت قائمة بالفعل لكنها لم تكن متصلة بأي خط صرف نهائي، وهو ما تم تداركه بالكامل في المشروع الجديد.