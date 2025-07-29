قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يؤكد الانتهاء من كافة المقرات الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ
لجنة بالصليب الأحمر تصل السويداء وتدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة
شركة غزل المحلة تنعى ضحايا ومصابي حادث الاختناق وأمن الغربية يحقق
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026
إعلام عبري: الجيش اقترح خطة تتضمن احتلال مناطق جديدة في غزة
ملك الأردن يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات
الأونروا: لدينا 6 آلاف شاحنة من الغذاء والدواء جاهزة لدخول قطاع غزة
عاتبه عشان بيقوله يا تخين فعاقبه.. طفل يشوه وجه زميله بالجيزة
الغرف السياحية: ليس لنا علاقة بإلغاء الحج البري ولم تصدر عنا أي تصريحات
وزير الخارجية: مطلوب مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمساكن مبارك

مياه القناة : نكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمساكن مبارك
مياه القناة : نكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمساكن مبارك
محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي تكثيف أعمال التسليك والملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بمساكن مبارك التابعة لمدينة المستقبل، بالإضافة إلى صيانة وتركيب مطابق بالوعات بدل التي تم سرقتها، وذلك بهدف رفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي.

مياه القناة : تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمساكن مبارك

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي بمساكن مبارك الـ 5000 وحدة التابعة لمدينة المستقبل تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة وخاصة خلال فصل الصيف، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي مساكن مبارك، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في تلك الفترة من فصل الصيف بسبب زيادة استهلاك المياه، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

كما أضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك فرق متخصصة تعمل في صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق مصنوعة من مادة GRP  لمواجهة سرقتها التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر، ومنع إلقاء المخالفات بها، مضيفا أننا نقوم فورا بتركيب غطاء خرساني محكم بديل عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة.

القناة مياه القناة مساه الشرب الصرف الصحي المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

ترشيحاتنا

عبد العزيز شريف

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشترك

شريف فاروق

وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

وزير البترول

وزيرا البترول بمصر والإمارات يتفقان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة

بالصور

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..

تسلا تخطط للتخلص من "سايبرتراك" واستبدالها بشاحنة أصغر

تسلا
تسلا
تسلا

طريقة سلطة الذرة الروسية

طريقة سلطة الذره الروسيه..
طريقة سلطة الذره الروسيه..
طريقة سلطة الذره الروسيه..

منافسة بورش.. بولستار تطلق سيارة خارقة للاعبي كرة القدم

بولستار
بولستار
بولستار

فيديو

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد