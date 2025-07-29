أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي تكثيف أعمال التسليك والملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بمساكن مبارك التابعة لمدينة المستقبل، بالإضافة إلى صيانة وتركيب مطابق بالوعات بدل التي تم سرقتها، وذلك بهدف رفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي.

مياه القناة : تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمساكن مبارك

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي بمساكن مبارك الـ 5000 وحدة التابعة لمدينة المستقبل تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة وخاصة خلال فصل الصيف، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي مساكن مبارك، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في تلك الفترة من فصل الصيف بسبب زيادة استهلاك المياه، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

كما أضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك فرق متخصصة تعمل في صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق مصنوعة من مادة GRP لمواجهة سرقتها التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر، ومنع إلقاء المخالفات بها، مضيفا أننا نقوم فورا بتركيب غطاء خرساني محكم بديل عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة.