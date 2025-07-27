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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان بورسعيد السينمائي ينظم مجموعة ورش تمثيل وماستر كلاس مجانية

مهرجان بورسعيد السينمائي
مهرجان بورسعيد السينمائي
أحمد إبراهيم

ينظم مهرجان بورسعيد السينمائي مجموعة ورش تمثيل وماستر كلاس مجانية بالكامل، تحت إشراف أحمد تمام، أول “كاستينج دايركتور” يُعتمد رسميًا بهذا اللقب في مصر والعالم العربي، ومؤسس أول شركة متخصصة في الكاستينج بالمنطقة، وصاحب خبرة تتجاوز 100 عمل فني.

وذلك في إطار فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر المقبل، والتي تحمل اسم " النجم محمود ياسين"، وبرئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر.

وتهدف الورش إلى دعم وتطوير مهارات الممثلين الشباب، وتأهيلهم لاجتياز اختبارات الأداء "الكاستينج" بكفاءة.

ومن المقرر أن يحاضر بالورش مجموعة من مدربي التمثيل المحترفين من ستوديو تركواز (Turquoise Studio)، المتخصص في تدريب وتطوير أداء الممثلين.

•⁠  ⁠أحمد خيري – تكنيك لي ستراسبيرغ (Lee Strasberg Technique)

•⁠  ⁠حاتم رضا – تكنيك ميسنر (Meisner Technique)

•⁠  ⁠عمرو علاء – تكنيك ميسنر (Meisner Technique)

•⁠  ⁠أحمد شريف – تكنيك مايكل تشيخوف (Michael Chekhov Technique

والجدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة ويقام تحت مظلة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.

بورسعيد مهرجان بورسعيد مهرجان بورسعيد السينمائي محمود ياسين الناقد السينمائي أحمد عسر ورش تمثيل

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