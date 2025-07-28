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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد| اعتماد أكبر حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد العرض المقدم من الأستاذ طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، في إطار خطة تطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة المنظومة التعليمية على مستوى المحافظة.

وجاءت الحركة على النحو التالي:
    •    هشام محمد كمال الجعبري – مدير إدارة شرق التعليمية
    •    شريف محمد السيد كامل – وكيل إدارة شرق التعليمية
    •    أميرة محمود محمود عبد اللطيف – مدير إدارة شمال التعليمية
    •    وفاء محمد حامد حريز – وكيل إدارة شمال التعليمية
    •    أحمد محمد أحمد تاج الدين – مدير إدارة جنوب التعليمية
    •    عبير محمد السيد حسين درويش – وكيل إدارة جنوب التعليمية
    •    محمد طه محمود بدوي – مدير إدارة الزهور التعليمية
    •    كريم محمد محمد محمد صالح – وكيل إدارة الزهور التعليمية
    •    فاطمة سمير إسماعيل هجرس – مدير إدارة بحر البقر التعليمية
    •    أشرف إبراهيم مسعد شتيوي – وكيل إدارة بحر البقر التعليمية
    •    نيفين الحسيني عبد الرازق عثمان – مدير إدارة بورفؤاد التعليمية
    •    أحمد محمد أحمد الشربيني – وكيل إدارة بورفؤاد التعليمية

جاءت الحركة متضمنة عدد من القيادات الشابة و التى تم الدفع بهم كوكلاء إدارات تمهيدا للتصعيد 

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الحركة تأتي في ضوء الحرص على الدفع بقيادات تعليمية تتمتع بالكفاءة والخبرة الميدانية، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لجميع القيادات الجديدة التوفيق في مهامهم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في القطاع التعليمي

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية و التعليم محافظ بورسعيد العملية التعليمية

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