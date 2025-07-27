قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية القديم
حوادث مأساوية تضرب محافظة سوهاج | حرائق بالجملة وشاب ينهي حياته بـ«قرص الموت»
إبراهيم شيكا الله يرحمه السبب.. عقوبات تنتظر المهاجمين لـ وفاء عامر
خطوة مهمة.. السولية يتحدث عن كواليس انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا
في الميكروباص.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة البساتين
باستثمارات 600 مليون جنيه.. إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج وتصنيع الرمان| تفاصيل
خطوات وطريقة استخراج رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها
الفريق أسامة عسكر: انهاء كل معوقات تعطيل اجراءات تقنين الأراضى
زاد العزة .. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة
البطاطس والفراولة في الصدارة.. بالأرقام حجم صادرات الخضراوات والفاكهة خلال الأسبوع الماضي
سلامة الغذاء تستقبل البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لتعزيز التعاون الدولي
افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة وفقًا لرؤية 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

20 مصابًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال جنوب بورسعيد

٢٠ مضاب على طريق بورسعيد الإسماعيلية في تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال
٢٠ مضاب على طريق بورسعيد الإسماعيلية في تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال
محمد الغزاوى

أُصيب 20 شخصًا في حادث تصادم وقع اليوم، الأحد، بين سيارة نقل وأتوبيس يقل عددًا من العمال، وذلك على طريق بورسعيد الإسماعيلية.

شهد طريق بورسعيد الإسماعيلية، الحادث المؤلم الذي أسفر عن إصابات متنوعة بين كسور وكدمات وسحجات، نتيجة اصطدام مباشر بين السيارة النقل والأتوبيس.

انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد.

20 مصابا على طريق بورسعيد الإسماعيلية في تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال

استقبل قسم الطوارئ الحالات، وتم إعلان حالة الاستعداد القصوى داخل المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وسط تواجد مكثف من الفرق الطبية والإدارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع التصادم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، مع بدء الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، واستكمال التحقيقات.

بورسعيد الإسماعيلية عمال سيارة نقل مستشفي السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%

وفاء عامر

بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بعد الانخفاض بالأسواق

ترشيحاتنا

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

بالصور

طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع

طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..
طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..
طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..

لتجنب الإصابة بالجفاف.. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

كنز غذائي.. تعرف على فوائد لحم الأخطبوط

لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط

فيديو

ايمان عبد اللطيف

ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم؟

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

تامر وعمرو

منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد