20 مصابًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال جنوب بورسعيد

أُصيب 20 شخصًا في حادث تصادم وقع اليوم، الأحد، بين سيارة نقل وأتوبيس يقل عددًا من العمال، وذلك على طريق بورسعيد الإسماعيلية.

شهد طريق بورسعيد الإسماعيلية، الحادث المؤلم الذي أسفر عن إصابات متنوعة بين كسور وكدمات وسحجات، نتيجة اصطدام مباشر بين السيارة النقل والأتوبيس.

انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد.

20 مصابا على طريق بورسعيد الإسماعيلية في تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال

استقبل قسم الطوارئ الحالات، وتم إعلان حالة الاستعداد القصوى داخل المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وسط تواجد مكثف من الفرق الطبية والإدارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع التصادم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، مع بدء الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، واستكمال التحقيقات.