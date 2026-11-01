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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامي الجابر: كنت أستحق اللعب في البريميرليج.. وقيمتي التسويقية 100 مليون يورو

سامي الجابر
سامي الجابر
إسلام مقلد

أطلق سامي الجابر، أسطورة الكرة السعودية ونجم الهلال السابق، تصريحات لافتة تحدث خلالها عن قيمته الفنية والتسويقية، مؤكدًا أنه كان يستحق خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، لو كان يلعب في العصر الحالي.

ويُعد الجابر أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم السعودية، بعدما صنع مسيرة حافلة بالإنجازات بقميصي المنتخب السعودي والهلال، وترك بصمة واضحة على مستوى الأهداف والبطولات والمشاركات الدولية.

سامي الجابر يتحدث عن قيمته في البريميرليج

وقال أسطورة الهلال، خلال ظهوره في برنامج «نادينا»: «لو كنت متواجدًا في هذا التوقيت، كنت أستحق التواجد في البريميرليج بكل تأكيد».

وأضاف الجابر في تصريحاته التي أثارت الاهتمام: «إذا كنت لاعبًا في الوقت الحالي، أعتقد أن قيمتي التسويقية كانت ستصل إلى 100 مليون يورو».

وتعكس تصريحات النجم السعودي ثقته في الإمكانات التي امتلكها خلال مسيرته الكروية، ورؤيته بأنه كان قادرًا على المنافسة في أحد أقوى الدوريات العالمية، لو أتيحت له فرصة اللعب في ظل الظروف الحالية لكرة القدم.

الجابر يستعيد مكانته بين نجوم الكرة السعودية

وجاءت تصريحات الجابر لتعيد تسليط الضوء على مسيرته الحافلة مع الهلال والمنتخب السعودي، حيث يُعد من أبرز المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية، بفضل ما قدمه من أهداف وإنجازات ومشاركات مهمة على المستويين المحلي والدولي.

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