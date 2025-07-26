تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، الحملات المكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة، والتي تمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن جهود المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات مجابهة فارزي القمامة، للقضاء على هذه الظاهرة لما تمثله من أضرار بيئية و صحية، و حفاظٱ على المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد

هذا وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع أحد المحال بنطاق مساكن الحزب الوطني، بالإضافة إلى مصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

استمرار حملات غلق وتشميع محال فرز القمامة بمدينة بورفؤاد | صور

كما وجه الدكتور اسلام بهنساوي باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق .