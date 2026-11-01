دون خسائر في الأرواح.. إخماد حريق منزل بالطريق الدائري في الفيوم

شهد الطريق الدائري بمحافظة الفيوم نشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بنطاق مركز الفيوم حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.



اشتعال النيران في الطابق الثاني

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد المنازل الواقعة بالطريق الدائري وأفادت المعلومات الأولية بأن النيران اندلعت بالطابق الثاني من المنزل مع الاشتباه في وجود ماس كهربائي تسبب في اشتعالها.



تحرك عاجل لقوات الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المنزل وبدأت قوات الحماية المدنية أعمال الإطفاء فور وصولها حيث جرى التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة النيران حتى تمكنت القوات من إخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه وأكدت نتيجة التعامل مع الواقعة عدم وقوع أي إصابات بشرية بين المواطنين أو المتواجدين بمحيط المنزل.



الجهات المختصة تتولى التحقيق

وعقب السيطرة على الحريق انتهت قوات الحماية المدنية من أعمالها بموقع البلاغ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق وتحديد السبب الفعلي وراء اندلاع النيران بالطابق الثاني من المنزل في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.