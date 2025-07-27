ننشر أسماء 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية القديم

شهد طريق الإسماعيلية القديم، قبل كارتة بورسعيد، حادث تصادم بين ميني باص تابع لمنطقة الاستثمار وسيارة نقل، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متنوعة.

مستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد

ووجّه الدكتور أحمد حسن سالم، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات الهيئة، والتعامل الفوري مع المصابين، مشددًا على توفير الأطقم الطبية، وأسرة الرعاية، ومعامل التحاليل والأشعة اللازمة للتعامل مع الحالات.

وتبيّن أن المصابين بينهم شباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 17 و57 عامًا، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور بالأطراف، وخلع بالكتف، واشتباه كسر في العمود الفقري، وجروح قطعية في الرأس والأذن، وسحجات وكدمات في مناطق متفرقة بالجسم.

واستقبل مستشفى السلام كلًا من: علي السيد جودة، شيماء السيد جودة، مصطفى زايد محمد عبد الستار، آية بكر علي، إبراهيم عبد الرحمن محمد، عبد الرحمن محمد محمود، علي عبده أحمد سليمان، علي مصطفى علي، أحمد السيد أحمد، زايد محمد عبد الستار، وائل محمد علي، محمود علي السمان، محمد السيد أصلان، مؤمن محمد عمر، أحمد عمر محمد، أحمد محمد الرشيدي، محمود علي محمد.

استقبل مستشفى 30 يونيو كلًا من: محمد أحمد زكريا، عبده علي السيد، فرحات السيد عبد الله، وتم خروجهم بعد تحسن حالاتهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسبابه وملابساته.