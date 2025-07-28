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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد | حماة الوطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشح القائمة الوطنية بورسعيد

مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم مرشح حماة وطن عن بورسعيد بالقائمة الوطنية
مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم مرشح حماة وطن عن بورسعيد بالقائمة الوطنية
محمد الغزاوى

نظّم حزب حُماة الوطن بمحافظة بورسعيد مؤتمرًا جماهيريًا ضخمًا  بالمركز الثقافي، لدعم المهندس محمد سلامة، أمين عام الحزب بمحافظة بورسعيد ، ومرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية لتحالف الأحزاب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جاء المؤتمر وسط حضور حاشد من قيادات الحزب وكوادره من مختلف الأحياء، إلى جانب أعضاء من مدينة بورفؤاد، تأكيدًا على وحدة الصف ودعمهم الكامل للمهندس محمد سلامة، تقديرًا لسجله الوطني ودوره الفعّال في دعم المشروعات القومية والتنمية المحلية ببورسعيد.

مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم مرشح حماة وطن عن بورسعيد بالقائمة الوطنية 

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض مجموعة من الفيديوهات التوثيقية، شملت: السيرة الذاتية للمهندس محمد سلامة، أبرز إنجازات الحزب خلال العامين الماضيين، وأخيرًا فيديو ترويجي رسمي للحزب، تلته مفاجأة خاصة من أعضاء هيئة المكتب، عبّروا فيها عن تقديرهم لكوادر الحزب عبر عرض بودكاست مؤثر.

وفي كلمته، أعرب المهندس محمد سلامة عن خالص شكره لأعضاء وقيادات الحزب، مشيدًا بتكاتفهم والتزامهم، ومؤكدًا أن ترشحه جاء نتاج عمل جماعي ومؤسسي يعكس نجاح التجربة الحزبية لحماة الوطن. وأضاف: "عندي ٤٢ أمانة و٢٠ لجنة و١٢ الف عضو ، وكلهم يعملون من أجل بورسعيد... رؤيتنا في الحزب هي القضاء على البطالة باعتبارها مفتاح حل 75% من مشاكل المحافظة".

وتطرّق في كلمته إلى محاور برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن الاقتصاد هو العمود الفقري لبورسعيد، وأنه يجب الاستفادة من مناطق واعدة مثل ترانزيت بورفؤاد لتوفير آلاف فرص العمل. كما أشار إلى ضرورة تقديم الحلول وليس الاكتفاء بالنقد، خاصة في ظل ما وصفه بـ"القصور المجتمعي في تقديم المقترحات".

وفي ختام كلمته، تعهد المهندس محمد سلامة قائلاً: "أشهد الله  العظيم،أن أكون نصيرًا لأصحاب الحقوق... وأقسم بالله أني لن أخون الله فيكم".

بورسعيد حماة وطن القائمة الوطنية مجلس الشيوخ شعب بورسعيد

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