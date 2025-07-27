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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: لن نسمح بالتقصير في الخدمات المقدمة للمواطن

محافظ بورسعيد لن نسمح بالتقصير في الخدمات المقدمة للمواطن
محافظ بورسعيد لن نسمح بالتقصير في الخدمات المقدمة للمواطن
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة مستوى العمل الخدمي بمحافظة بورسعيد، وخاصة جهود الأجهزة التنفيذية في ملفات " النظافة و إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق".

تغيير جذري في مستوى النظافة وإزالة التعديات على حرم الطريق  ببورسعيد 

أكد اللواء محب حبشي، أن رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد تقع عليهم المسؤولية الكاملة في النهوض بمستوى النظافة و تحقيق المظهر الحضاري الذي يليق بمحافظة بورسعيد، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في مستوى النظافة وإزالة التعديات على حرم الطريق  ببورسعيد.

وشدد على أنه لن يتم السماح بالتقصير في هذه الملفات، قائلا: "إذا لم يحدث تغيير في بورسعيد خلال الفترة المقبلة سيتم إجراء تغييرات في الجهات التنفيذية بما يلبي تطلعات المواطنين".

واستعرض المحافظ؛ مع الجهات التنفيذية مدى توافر الأفراد العاملة بالنظافة على مستوى المحافظة بشكل كافي،  كما استعرض الصلاحية الفنية للمعدات والآلات المستخدمة، للنهوض بالعمل الخدمي.

 وأكّد في هذا السياق على تقديم كامل الدعم المادي لجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بما يكفل الانتهاء من إجراء الصيانة وأعمال رفع الكفاءة لكافة المعدات والالآت المستخدمة بالأحياء في أعمال النظافة  وإزالة الإشغالات، موجها الجهات المختصة بإعداد الدراسة اللازمة التي تشمل المعدات و الآلات التي تلبي احتياجات الأحياء مع توفير المخصصات المالية اللازمة لها على وجه السرعة.

 إزالة الإشغالات والتعديات بمحيط حديقة المنتزه 

وعلى هامش الاجتماع؛ وجه اللواء محب حبشي بسرعة إزالة التعديات والإشغالات وفرض الانضباط بمحيط حديقة المنتزه والتي تقع بأحياء العرب والمناخ، ويأتي ذلك في استجابة عاجلة لشكاوي المواطنين

و شدد محافظ بورسعيد على رئيس حي الضواحي بسرعة الانتهاء من إزالة التعديات التي تعيق أعمال التطوير بمسار الصرف الصحي بالقابوطي.

كما وجه  المحافظ التنفيذيين ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على الوحدات السكنية، وخاصة الشقق التي تم اقتحامها أو وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم استئجارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعداد تقارير دورية لعرض الموقف التنفيذي أولًا بأول، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين

وكلف اللواء محب حبشي، نائب المحافظ و السكرتير العام والسكرتير المساعد، بالمتابعة الدورية والميدانية مع رؤساء الأحياء و بورفؤاد لأعمال إزالة الإشغالات و رفع كفاءة النظافة، وعدم السماح بالتقصير في العمل الذي يمس حياة المواطنين، مشددٱ على أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير الجذري في نظافة الشارع البورسعيدي، والحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة الباسلة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب أحمد فرغلي، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو الشافعي السكرتير العام المساعد، واللواء أسامة زعفان مستشار  المحافظ، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حديقة المنتزه الإشغالات

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