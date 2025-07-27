«الغرباوي» يتابع امتحانات الدور الثاني ميدانيًا في بورسعيد.. ويُشدّد على دعم الطلاب الضعاف|صور

تابع طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، عددًا من لجان امتحانات الدور الثاني بإدارتي شرق والزهور التعليميتين، وذلك برفقة الدكتورة أميرة عبد اللطيف، مدير عام إدارة الزهور التعليمية، والأستاذة فاطمة هجرس، وكيل إدارة شرق التعليمية، والأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وبدأ مدير المديرية جولته بتفقد لجنة مدرسة اللواء سماح قنديل الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، والتي تضم ٤٣ طالبًا وطالبة موزعين على ٣ لجان، وذلك بحضور الأستاذة أمل قاسم، مديرة المدرسة.

بورسعيد | الغرباوي يتابع سير وانتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد لجنة مدرسة الفرما الابتدائية المعتمدة، بحضور الأستاذ محمد عبده، مدير المدرسة، حيث عقد سيادته اجتماعًا مصغرًا بأعضاء هيئة التدريس، شدد خلاله على استمرار تنفيذ الخطط العلاجية لطلاب الصفوف الأولى، لتحقيق أكبر استفادة للطلاب الضعاف.

واختتم الغرباوي جولته بتفقد لجنة مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بنين التابعة لإدارة الزهور التعليمية، بحضور الأستاذ تامر نويصر، مدير المدرسة، والتي تضم ١٠ لجان امتحانية بإجمالي عدد ١٩٠ طالبًا، مؤكدًا على استمرار المتابعات اليومية لامتحانات الدور الثاني بجميع الإدارات التعليمية.