محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة الدور الثاني بمبنى مجمع المصالح

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، الدور الثاني من مبنى مجمع المصالح بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك بعد أعمال تطويره و رفع كفاءته و تزويده بأحدث الأجهزة الإدارية، ضمن أعمال تطوير مبنى مجمع المصالح بالكامل

جاء ذلك تماشيًا مع جهود تطوير منظومة العمل الإداري بمحافظة بورسعيد لتحقيق أفضل مناخ لبيئة العمل

و أشاد محافظ بورسعيد بأعمال التطوير التي تم تنفيذها، حيث جرى تجهيز المقر الإداري على أعلى مستوى ليكون مقرٱ لهيئة النيابة الإدارية، وذلك ضمن جهود تطوير الجهاز الإداري في إطار منظومة التحول الرقمي الحديثة بمحافظة بورسعيد و لتحديث البنية التحتية للمنشآت الحكومية.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمقار الإدارية والخدمية، بما يوفر بيئة عمل مناسبة ويدعم أداء كافة الجهات، كما وجه اللواء محب حبشي، المختصيين باستكمال تطوير و رفع كفاءة باقي أدوار المبنى، حيث تابع سيادته معدلات العمل في تطوير الأدوار العلوية بالمبنى، والمخصصة لعدد من المديريات و الإدارات، مشددا على تزويد المقرات بأحدث الأدوات و الوسائل التكنولوجية التي تسهم في الارتقاء ببيئة العمل، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

رافق محافظ بورسعيد خلال جولته المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة و عدد من الجهات التنفيذية و الشركات الهندسية المختصة