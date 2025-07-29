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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس الشيوخ

اجتماع تنسيقي لتجهيز مقرات انتخابات مجلس الشيوخ فى بورسعيد
اجتماع تنسيقي لتجهيز مقرات انتخابات مجلس الشيوخ فى بورسعيد
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعًا تنسيقيًا،  لاستعراض ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 4 ، و5 أغسطس القادم.

 وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، واللواء عمرو الشافعي السكرتير المساعد، و مساعد مدير أمن بورسعيد، و رؤساء الأحياء و بورفؤاد ومديري المديريات و عدد من الجهات التنفيذية والمختصة.

في بداية الاجتماع؛  استعرض اللواء محب حبشي التنسيقات التي جرى اتخاذها بواسطة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام، مع عرض استعدادات و جاهزية كافة الجهات لاستقبال مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث انتهت المحافظة من إعداد غرفة عمليات مركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وناشد محافظ بورسعيد،  المواطنين بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وشدد  المحافظ، على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية في أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهٱ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام،  وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة اللجان الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية لتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي .

مع ضروة مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوافر ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان بمعرفة الحماية المدنية

كما وجه اللواء محب حبشي مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، فضلٱ عن توفير 100 كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن و الشباب والرياضة، كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان

كما تم التوجيه بتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة، و تكثيف التواجد المروري في محيط اللجان الانتخابية لتيسير الحركة المرورية وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم

بورسعيد مجلس الشيوخ محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مقرات اللجان الانتخابية

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