في استجابة سريعة لمزارعي القرية | تطهير ترعة الأشمونين بملوي

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفى استجابة سريعة لمطلب مزارعى قرية الأشمونين التابعة لمركز ملوي، قامت مديرية الرى بحملة تطهير للترعة برئاسة المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، بمرافقة فريق فني من المديرية وباستخدام المعدات اللازمة، وذلك عقب تضرر المزارعين من صعوبة ري الأراضي بسبب تراكم الرواسب والمخلفات داخل الترعة.

وأكد وكيل وزارة الري أن حملة التطهير تعمل على إزالة كافة العوائق من حشائش ومخلفات لضمان تدفق المياه ووصولها حتى نهايات الترعة، بما يخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ويحسن من كفاءة الري وجودة التربة.

استجابة فورية

من جانبهم، أعرب أهالي القرية عن خالص شكرهم للمحافظ ولمديرية الري على سرعة التحرك والاستجابة الفعالة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس الجدية في الاستماع لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

تأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على التفاعل السريع مع مطالب المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية ودعم المزارعين.