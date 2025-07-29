محافظ المنيا يُعاين عددًا من المواقع غير المستغلة بمركز ملوى ويوجه بتحقيق أقصى استفادة منها

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة ملوى، عددًا من قطع الأراضي والمباني غير المستغلة، في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات خدمية واستثمارية تخدم المواطنين وتُسهم في تعظيم الموارد الذاتية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

شملت الجولة معاينة عدد من المواقع الحيوية، من بينها قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بمساحة تقدر بنحو 4000 متر، كانت تُستخدم كمجمع مواقف قديم، حيث وجّه المحافظ بدراسة إمكانية طرحها للاستثمار وإعادة استغلالها بشكل أمثل. كما تفقد المحافظ قطعة أرض أخرى بمساحة 10 آلاف متر، كانت تستخدم كحاضنة لسيارات متهالكة، لبحث إمكانية إقامة سوق حضاري لتجار الجملة، ضمن خطة القضاء على الأسواق العشوائية وتوفير بيئة تجارية منظمة وآمنة.

مشروعات استثمارية وتنموية

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة دراسة هذه المواقع بشكل فني واقتصادي شامل، لتحديد أفضل السُبل لاستغلالها في مشروعات استثمارية وتنموية، تسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التنمية المحلية.

وأكد اللواء كدواني أن الاستغلال الأمثل للأراضي والممتلكات العامة غير المستغلة يُعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة، وإزالة أية معوقات، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن تعظيم العائد من هذه الأصول لخدمة أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب محمد عبد الحكيم، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوى، ومنال خيري، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

