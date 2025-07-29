قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: لا بقاء لحضارة تهدر نعمة الماء .. صور
اصطدم بالرصيف.. السكة الحديد: تأخر قيام القطار رقم 923 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية
بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعد
موصّياني على كدا | إعلامي شهير يكشف تطورا مثيرا في حالة أنغام الصحية
شهادة جندي أمريكي خدم بغزة: أمير مشى 12 كيلومترا ليحصل على عدس.. فتلقى رصاصة
مقتل 17 نزيلا في قصف روسي على سجن بزابوريجيا الأوكرانية
الحالة حرجة | دخول لطفي لبيب المستشفى للمرة الثانية .. خاص
حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
خالد عبد العزيز يوجّه دعوة رسمية للإعلاميين الرياضيين لهذا السبب
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخدم التجويع كأداة للضغط بهدف التهجير القسري
رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار بعد توفر الدولار
بعد أزمة جزيرة الذهب .. الكهرباء تزف بشرى لسكان الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يُعاين عددًا من المواقع غير المستغلة بمركز ملوى ويوجه بتحقيق أقصى استفادة منها

محافظ المنيا يعاين عددا من الاراضي غير المستغلة
محافظ المنيا يعاين عددا من الاراضي غير المستغلة
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة ملوى، عددًا من قطع الأراضي والمباني غير المستغلة، في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات خدمية واستثمارية تخدم المواطنين وتُسهم في تعظيم الموارد الذاتية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

شملت الجولة معاينة عدد من المواقع الحيوية، من بينها قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بمساحة تقدر بنحو 4000 متر، كانت تُستخدم كمجمع مواقف قديم، حيث وجّه المحافظ بدراسة إمكانية طرحها للاستثمار وإعادة استغلالها بشكل أمثل. كما تفقد المحافظ قطعة أرض أخرى بمساحة 10 آلاف متر، كانت تستخدم كحاضنة لسيارات متهالكة، لبحث إمكانية إقامة سوق حضاري لتجار الجملة، ضمن خطة القضاء على الأسواق العشوائية وتوفير بيئة تجارية منظمة وآمنة.

مشروعات استثمارية وتنموية

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة دراسة هذه المواقع بشكل فني واقتصادي شامل، لتحديد أفضل السُبل لاستغلالها في مشروعات استثمارية وتنموية، تسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التنمية المحلية.

وأكد اللواء كدواني أن الاستغلال الأمثل للأراضي والممتلكات العامة غير المستغلة يُعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة، وإزالة أية معوقات، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن تعظيم العائد من هذه الأصول لخدمة أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب محمد عبد الحكيم، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوى، ومنال خيري، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

محافظ المنيا اراضي غير مستغلة مشروعات استثمارية تنموية تحقيق الاستفادة القصوي مركز ملوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

وزار

الكهرباء تعلن رسميا عن عودة التيار الكهربائي للجيزة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

كابلات الكهرباء

فيديو.. بدء مد كابلات الخط الاحتياطى بمحطة جزيرة الذهب

بنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر

هواوى

في قمة شمال إفريقيا 2025 .. هواوي تؤكد التزامها بتمكين المواهب الإفريقية

بالصور

بدون أدوية.. خطوات بسيطة لخفض السكر التراكمي بالتغذية العلاجية

طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية

هيونداي تستدعي 620 سيارة كهربائية وتحذر من ركنها بجوار المنزل

هيونداي
هيونداي
هيونداي

علامات الحزن تظهر على لطيفة أثناء تقديم واجب العزاء فى زياد الرحباني

لطيفة
لطيفة
لطيفة

رغم تخفيضات الأسعار.. تكدس سيارات كورفيت Z06 داخل المعارض

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد