5250 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية في المنيا

تمكنت جمعية الأورمان بالمنيا بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، من تسليم 5250 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية و الحرفية أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره، وذلك على مدار الأعوام السابقة.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ان تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة الأف الأسر بالمنيا وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.



واشار أن جمعية الاورمان تعمل منذ 30 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وانها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة .

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يتم توزيعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة وتشمل توزيع مساعدات موسمية واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالاضافة الى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية .

