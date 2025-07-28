ضبط 149 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 149 مخالفة تموينية متنوعة، منها 104 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف فى الدقيق المدعم، ، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود ميزان ، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش-عدم الإعلان عن لوحة التعليمات).

كما تم تحرير 29 مخالفة في مجال البدالين التموينيين شملت (عدم الإعلان عن المقررات - عدم مزاولة النشاط - عدم حمل شهادة صحية) بالإضافة إلى تحرير 16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تضمنت (عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، مجهولة المصدر، تجار تموينين، منتهى الصلاحية ، غش تجارى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

