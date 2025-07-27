محافظ الوادى الجديد ينعي وفاة مدير الأمن في حادث مروري بالمنيا

نعي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منذ قليل اللواء عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد الذي توفي في حادث مروري بمحور سمالوط بمحافظة المنيا اثناء توجهه للوادى الجديد لاستلام مهام عمله كمدير امن.

ولقى اللواء عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد ، حتفه إثر تعرضه لحادث أليم، خلال توجهه إلى محافظة الوادى الجديد لتسلم عمله.

واستقبلت مشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، شمال المنيا، جثمان اللواء عصام الدين عبد الله، وذلك بعد وفاته إثر حادث سير بمحور سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين وفاة اللواء عصام الدين عبد الله إثر حادث سير تصادم بمحور سمالوط، وإصابة الحرس الشخصي بكدمات وجروح وكسر بعظام الحوض يدعي رقيب شرطة "عبد الرحمن فرغلي" 38 سنة يقيم بالقوصية، وإصابة السائق الشخصي ويدعي "ياسين تهامي عبد الحكيم" يقيم بمركز ديروط 30 عاما قد أصيب بكسر بالفقرة القطنية الثالثة.

كانت سيارته الشخصية تحمل رقم "و د ل 743" ونوعها لاند كروزر رصاصي اللون، وتم التحفظ عليها بمعرفة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.