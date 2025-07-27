محافظ المنيا يكرم خريجات التدريب المهني ويسلم الأوائل ماكينات خياطة

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حفل تكريم أوائل خريجات الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني والوحدات المتنقلة بمركزي أبوقرقاص وملوى، وذلك في احتفالية كبرى نظمتها مديرية العمل في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف التدريب لخلق كوادر شبابية مؤهله لسوق العمل.

وفى كلمته، أوضح محافظ المنيا أن الدولة المصرية دائماً ما تدعم المرأة في مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها كافة الحقوق والمزايا والمستحقات التي تتساوي بها مع الرجل في كافة المجالات ، مؤكداً استعداد المحافظة للتعاون الكامل لتنفيذ رؤية وزارة العمل فى مجالات التدريب من أجل التشغيل وتحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، والتمكين الاقتصادى وفتح الأبواب المغلقة أمامها.

التدريب المهني

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية والتثقيف حول المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وكذلك ما تقدمه مراكز التدريب المهني الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة، من فرص تدريبية مجانية للشباب من الجنسين، بما يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن هذه الدورات التدريبية جاءت في إطار تأهيل الشباب للمهن التي يتطلبها سوق العمل، فضلاً عن مساعدتهم في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم في تحويل الشباب من راغبي العمل الى أصحاب أعمال، مشيرة إلى استمرار هذه الدورات لما لها من أثر فعال في زياده كفاءتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وفى ختام الحفل، سلم محافظ المنيا شهادات التخرج لعدد٢٢ من أوائل خريجات الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة كما تم منحهم ماكينات خياطة مكافأة على تميزهم وتفوقهم، تساعدهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب ، ودخل ثابت وحياة كريمة لأسرهم ، فضلاً عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب المهني.

كما كرم المحافظ عدد ١٦ مصنعاً و شركة في قطاعات متنوعة ممن شاركوا بملتقى التوظيف والتثقيف خلال مايو 2025 ، حيث أتاحت تلك المؤسسات فرص تدريب وتوظيف حقيقية للخريجين من أبناء المحافظة داخل شركات مرموقة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذا دمج خريجي الجامعة في سوق العمل الفعلي.

من جانبهم، أشاد المتدربون بمدي الاستفادة من الدورات المقدمة وتقدموا بالشكر لمحافظ المنيا علي اهتمامه بالشباب وتأهيلهم بمهن تواكب سوق العمل وتوفر لهم حياه كريمة، معربين عن سعادتهم بإجتياز الدورات بكفاءة، وإنتاج منتجات عالية الجودة.