قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول طالب كفيف يؤم المصلين بالأزهر ينجح بالثانوية بنسبة 86% ..ويطمح في أصول الدين
الرئيس السيسي: قرار فرنسا اعتزام الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار جهود تنفيذ حل الدولتين
بعثة الأهلي تتوجه إلى تونس العاصمة
نادِ سعودي يخطف صفقة نارية من الأهلي.. تفاصيل
الأهلي يرفع عرضه المالي لشراء أسامة فيصل و يوافق علي المبلغ المطلوب من البنك الأهلي
بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يخسر برباعية من ميلان وديا
47 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم
أحمد حسن يعلق علي حكاية ناشئ الكرة المنياوي ..شاهد
سكاي نيوز عربية: سقوط 1700 قتيل في اشتباكات السويداء
الرئيس السيسي يعرب عن ترحيبه باعتزام فرنسا الإعلان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
إئتلاف تحيا مصر بالتعليم يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة نتيجة الثانوية العامة
سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. الجنيه يتراجع 600 جنيه وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لإقامة سوق حضاري لتجارة الجملة بسمالوط على مساحة 4 أفدنة

محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لانشاء سوق حضاري
محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لانشاء سوق حضاري
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة، تمهيدًا لإقامة سوق حضاري لتجارة الجملة بسمالوط ، بهدف القضاء على الأسواق العشوائية، وتنظيم الأنشطة التجارية، وتحسين البيئة العمرانية والخدمية بالمراكز والمدن.

وأوضح المحافظ أن اختيار الموقع جاء عقب تقدم أحد المستثمرين بطلب لإقامة السوق، حيث تم تشكيل لجنة لمعاينة عدة مواقع مناسبة، انتهت باختيار الأرض الحالية لما تتمتع به من موقع استراتيجي على الطريق الدائري، وبواجهة 27 مترًا، مما يجعلها مؤهلة لتلبية احتياجات التجار والمواطنين.

اسواق حضارية 

وأكد اللواء كدوانى أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية بالمراكز، للحد من العشوائيات وتحقيق السيولة المرورية ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ السوق وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، لتوفير بيئة تجارية لائقة وآمنة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية عويس غريانى رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومنال خيرى مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم مناقشة التصميمات المقترحة واحتياجات السوق من تجهيزات ومرافق .

محافظ المنيا اسواق حضارية سيولة مرورية فرص استثمارية تجارة الجملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ترشيحاتنا

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

بالصور

"طفولة تحت الحصار".. سوء التغذية يهدد أطفال غزة بـ8 مضاعفات صحية ونفسية خطيرة

مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة

أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مشترو السيارات الكهربائية في أمريكا يبتعدون عن تسلا.. اعرف السبب

تسلا
تسلا
تسلا

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد