محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لإقامة سوق حضاري لتجارة الجملة بسمالوط على مساحة 4 أفدنة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة، تمهيدًا لإقامة سوق حضاري لتجارة الجملة بسمالوط ، بهدف القضاء على الأسواق العشوائية، وتنظيم الأنشطة التجارية، وتحسين البيئة العمرانية والخدمية بالمراكز والمدن.

وأوضح المحافظ أن اختيار الموقع جاء عقب تقدم أحد المستثمرين بطلب لإقامة السوق، حيث تم تشكيل لجنة لمعاينة عدة مواقع مناسبة، انتهت باختيار الأرض الحالية لما تتمتع به من موقع استراتيجي على الطريق الدائري، وبواجهة 27 مترًا، مما يجعلها مؤهلة لتلبية احتياجات التجار والمواطنين.

اسواق حضارية

وأكد اللواء كدوانى أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية بالمراكز، للحد من العشوائيات وتحقيق السيولة المرورية ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ السوق وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، لتوفير بيئة تجارية لائقة وآمنة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية عويس غريانى رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومنال خيرى مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم مناقشة التصميمات المقترحة واحتياجات السوق من تجهيزات ومرافق .