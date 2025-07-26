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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجّه بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي عزبة الرملة بسمالوط

جولة ميدانية لمحافظ المنيا داخل عزبة الرملة
جولة ميدانية لمحافظ المنيا داخل عزبة الرملة
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة ميدانية إلى عزبة الرملة التابعة لمجلس قروي بني خالد بمركز سمالوط، ضمن سلسلة زياراته للقرى لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والاستماع المباشر لمطالب الأهالي.

وخلال الجولة، توقفت خطى المحافظ أمام قطعة أرض خالية… لكنها لم تكن مجرد مساحة مهجورة، بل حلم معلّق في عيون الأهالي، أملًا في أن تصبح مدرسة تحتضن أطفالهم وتمنحهم بداية لحياة أفضل.

ووجّه المحافظ بسرعة دراسة الموقع من خلال الجهات المختصة، تمهيدًا لتخصيص الأرض وإقامة مدرسة تعليمية تخدم أكثر من ٤ آلاف نسمة من أبناء العزبة.

حالات إنسانية 

واستجاب المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أحدًا، وأن القرى النائية في صميم خطط التنمية.

وعبّر الأهالي عن سعادتهم بالزيارة التي وصفوها بـ”التاريخية”، قائلين: “دي أول مرة محافظ يدخل عندنا ويسمعنا بنفسه.”

محافظ المنيا عزبة الرملة مركز سمالوط جولة ميدانية حالات إنسانية

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