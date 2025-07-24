حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع المنيا.. وتحرير 273 محضرا متنوعا

واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنظيم حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات وتحسين المظهر الحضاري، ورفع كفاءة الشوارع والأحياء بمختلف مراكز المحافظة، .

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حملة مكثفة شملت عدداً من شوارع المدينة، أسفرت عن رفع 59 حالة إشغال طريق، من بينها 50 إزالة إدارية، إلى جانب تحرير 5 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر ضبط إشغال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شهد مركز ملوي حملة مماثلة أسفرت عن تحرير 214 محضرًا متنوعًا، تضمنت 19 إزالة إدارية، و155 محضر إشغال طريق، و23 محضر بائع متجول، و17 محضر نظافة.

حملات لرفع الإشغالات

وتواصل الوحدات المحلية جهودها اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير، وتطبيق القانون حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.