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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا : تنفيذ مشروعات تنموية بتمويل دولي لدعم الزراعة وتمكين المرأة وتطوير التعليم

مشروعات تنموية بتعاون دولي لدعم الزراعة
مشروعات تنموية بتعاون دولي لدعم الزراعة
ايمن رياض

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقرير إنجازات إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة خلال الفترة من 2024 حتى 2025، والذي تضمن جهود التعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم قطاعات متعددة بالمحافظة، مشيراً إلى حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الممولة من الجهات الدولية شملت دعم الزراعة، وتمكين المرأة، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، حيث تم تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لدعم صغار المزارعين، وتحسين كفاءة الري باستخدام التقنيات الحديثة.

تمكين المجتمعات الريفية

كما شهدت المحافظة إطلاق مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية بتمويل من الحكومة النرويجية، مستهدفاً 10 قرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب افتتاح المدارس الحقلية وتخريج دفعات من المزارعين بقرية منشأة المغالقة بملوي، ودعم مشروعات زراعية لذوي الهمم.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ مشروع صيانة 40 مدرسة بمراكز (المنيا – أبو قرقاص – ملوي)، إلى جانب دعم تمكين المرأة من خلال مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي بتمويل من السفارة الكندية، بالتعاون مع بنك الإسكندرية ومؤسسة رؤية حياة.

كما شارك محافظ المنيا في ورشة عمل لمشروع تحسين تنافسية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وتنفيذ برامج لدعم صغار المزارعين في التسويق والإنتاجية الزراعية الممولة من المنحة اليابانية.

وأكد المحافظ على أهمية التبادل الثقافي والتنموي مع دول العالم، مشيراً إلى استقباله وفوداً دولية من السفارة الأمريكية، الوكالة الألمانية (GIZ)، السفارة الكندية، بالإضافة إلى فعاليات توعوية بالتنسيق مع السفيرة نائلة جبر حول الهجرة غير الشرعية، وزيارة مشروعات تنموية متنوعة بقرى المنيا.

كما لفت المحافظ إلى دعم التعليم الفني من خلال مدرسة مصر للتأمين للتكنولوجيا التطبيقية كأحد نماذج الشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

محافظ المنيا مشروعات تنموية تعاون دولي تمكين المجتمعات الريفية دعم الزراعة تمكين المرأة

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