محافظ المنيا: مبادرة جديدة لتقسيط مقدمات تقنين أراضي أملاك الدولة بفائدة ميسرة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تفعيل بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي المصري لتقسيط مقدمات التعاقد على أراضي الدولة بفائدة ميسرة 5%، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين الجادين في إجراءات التقنين، وذلك في إطار جهود المحافظة للتيسير على المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على حقوق الدولة، وفي ذات الوقت تحقيقًا لمصلحة المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التقنين، لتفادي قرارات الإزالة وردم الآبار، مع منح فرصة قانونية ميسرة لإنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.

وفي هذا السياق، كلف المحافظ، اللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع موسع، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تفعيل المبادرة وحل مشكلات المواطنين المتعثرين في سداد مقدمات وأقساط التعاقد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المبادرة الجديدة التي تتيح للمواطنين الحاصلين على موافقات تقنين الاستفادة من قروض بفائدة 5% من خلال البنك الزراعي المصري، وذلك قبل انتهاء العمل بأحكام قانون رقم 144 لسنة 2017، تمهيدًا للانتقال للقانون الجديد.

وشهد الاجتماع حضور مسؤولي البنك الزراعي المصري، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي أملاك الدولة، والشؤون القانونية، ومديري الأملاك بالمراكز، إلى جانب عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

ودعت محافظة المنيا المواطنين بسرعة الاستفادة من التيسيرات المقدمة، وإنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة القانونية، مؤكدة استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين ودعم جهود الدولة في الحفاظ على حقوقها وتحقيق الاستقرار للمواطنين.