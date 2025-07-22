قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات
الجارديان: إزالة أنقاض غزة تستغرق 40 عاما
حريق هائل جنوب تل أبيب يستنفر 26 طاقم إطفاء وسط موجة حرائق تجتاح إسرائيل
غزة تموت جوعا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداء استغاثة للعالم
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة ثورة يوليو
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. بعد قليل
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ويناقش الترتيبات النهائية
موجة حر شديدة تجتاح إيران وتتسبب في انقطاع المياه والكهرباء
مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025
التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة .. ردده الآن وانتظر الخبر السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد توسعة مستشفى أبوقرقاص الجديد

محافظ المنيا يتفقد توسعات مستشفي ابوقرقاص الجديد
محافظ المنيا يتفقد توسعات مستشفي ابوقرقاص الجديد
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال توسعة الموقع العام لمستشفى أبوقرقاص الجديد، والتي تُقام على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 260 سريرًا، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد المحافظ خلال جولته أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف الصحة وخاصة في محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، من خلال تطوير المستشفيات وتطبيق أحدث المعايير الطبية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ بدراسة استغلال المباني المتهالكة المجاورة للمستشفى الجديد، التابعة للإرشاد والإدارة الزراعية، لاستكمال توسعة الموقع العام وتحسين المظهر الحضاري وتوفير مساحات خدمية تلبى احتياجات المرضى والمترددين.

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى أبوقرقاص الجديد يضم مبنى رئيسيًا مكونًا من 6 طوابق على مساحة 8000 متر مربع للدور الواحد، يشمل كافة التخصصات الطبية كالرعاية المركزة، الطوارئ، غرف العمليات، وحدة الحروق، الغسيل الكلوي، مناظير، حضانات، العلاج الطبيعي، إلى جانب الصيدلية المركزية والمعامل المركزية، بالإضافة إلى المبانى الخدمية والمرافق المساعدة، مؤكدة أن الأعمال تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة تمهيداً لدخول المستشفى الخدمة بنهاية ديسمبر 2025.

مستشفي الفكرية المركزي 

وشملت جولة المحافظ زيارة مستشفى الفكرية المركزي، حيث تفقد عدداً من الأقسام الداخلية، موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير النظافة والتعقيم وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، والاهتمام بالمرضى وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

واستمع المحافظ إلى شكاوى ومقترحات عدد من المواطنين والمترددين، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية.

محافظ المنيا التأمين الصحي الشامل مستشفيات جديدة مستشفي ابوقرقاص الجديد رفع كفاءة مستشفي الفكرية المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: 72 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات

جانب من تدريب القومي لحقوق الإنسان للصحفيين

القومي لحقوق الإنسان يعقد دورة للصحفيين حول متابعة الانتخابات

الدكتور صلاح عيبة

صلاح عبية لـ صدى البلد: حصولي على جائزة النيل له مكانة خاصة.. وجوائز الدولة بمثابة تكريم للبحث العلمي المصري

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب .. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها

أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد