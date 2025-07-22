محافظ المنيا يتفقد توسعة مستشفى أبوقرقاص الجديد

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال توسعة الموقع العام لمستشفى أبوقرقاص الجديد، والتي تُقام على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 260 سريرًا، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد المحافظ خلال جولته أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف الصحة وخاصة في محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، من خلال تطوير المستشفيات وتطبيق أحدث المعايير الطبية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ بدراسة استغلال المباني المتهالكة المجاورة للمستشفى الجديد، التابعة للإرشاد والإدارة الزراعية، لاستكمال توسعة الموقع العام وتحسين المظهر الحضاري وتوفير مساحات خدمية تلبى احتياجات المرضى والمترددين.

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى أبوقرقاص الجديد يضم مبنى رئيسيًا مكونًا من 6 طوابق على مساحة 8000 متر مربع للدور الواحد، يشمل كافة التخصصات الطبية كالرعاية المركزة، الطوارئ، غرف العمليات، وحدة الحروق، الغسيل الكلوي، مناظير، حضانات، العلاج الطبيعي، إلى جانب الصيدلية المركزية والمعامل المركزية، بالإضافة إلى المبانى الخدمية والمرافق المساعدة، مؤكدة أن الأعمال تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة تمهيداً لدخول المستشفى الخدمة بنهاية ديسمبر 2025.

مستشفي الفكرية المركزي

وشملت جولة المحافظ زيارة مستشفى الفكرية المركزي، حيث تفقد عدداً من الأقسام الداخلية، موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير النظافة والتعقيم وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، والاهتمام بالمرضى وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

واستمع المحافظ إلى شكاوى ومقترحات عدد من المواطنين والمترددين، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية.