بالأسماء.. وفاة أستاذ جامعي وإصابة 5 من أسرته في حادث تصادم سيارته بالرصيف بالمنيا

لقى أستاذ جامعي متفرغ مصرعه بينما أصيب 5 آخرون من أسرته إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي بمدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة عزت. ش 57 سنه استاذ متفرغ بجامعة المنيا وتوفي بالمستشفى، كما أصيب يوسف. ع 8 سنوات ، وبسمة. ك. ط 33 سنه ويمنى. ع. ش 21 سنه طالبة، وأروى. ع. ش 14 سنه طالبة، إيمان. ع. ش ، وتم نقلهم لمستشفى الصدر لتلقي العلاج ونقل المتوفى لثلاجة حفظ الموتى لحين إنهاء الإجراءات، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.