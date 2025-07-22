مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بطلق ناري في مشاجرة بإحدى قرى المنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران في مشاجرة بين عائلتين باستخدام الأسلحة النارية بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن نشوب مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز ملوي باستخدام الأسلحة النارية.



انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمد. ا طرف أول، وإصابة هيثم. ر، وربيع. ع طرف ثاني بالمشاجرة، وتم نقلهم الي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج، وتم إيداع الجثة داخل المشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي لإنهاء الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح الدفن.

وجاري كشف ملابسات الواقعة من قبل رجال البحث الجنائي، وتم فرض كردوني أمني بمحيط القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخري بين العائلتين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

