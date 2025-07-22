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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إدراج كلية الطب بجامعة المنيا الأهلية ضمن الاتحاد العالمي لكليات الطب WFME

جامعة المنيا الاهلية
جامعة المنيا الاهلية
ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، إدراج برنامج الطب التكاملي بجامعة المنيا الأهلية ضمن الاتحاد العالمي لكليات الطب (WFME – World Federation for Medical Education)

مؤكداً أن هذا الإدراج يمثل نقطة تحول لمستقبل خريجي البرنامج الطبي، لما يوفره من اعتراف دولي واسع النطاق، وما يتيحه من فرص تدريب وتوظيف عالمية، بالإضافة إلى تيسير متابعة الدراسات العليا في  الجامعات الدولية.

وهنأ رئيس الجامعة طلاب برنامج الطب التكاملي بهذا المكسب الذي يُجسد التزام الجامعة المستمر بالتطوير والتحسين، ويُعزز مكانتها كصرح تعليمي وبحثي.

وأوضح د. حسام شوقى مدير برنامج الطب التكاملي بجامعة المنيا الاهلية  أن الاتحاد العالمي لكليات الطب (WFME) يعد أبرز الجهات الدولية المعنية برفع جودة التعليم الطبي على مستوى العالم، ويتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونسكو، بالإضافة إلى كبرى الهيئات العالمية مثل الرابطة العالمية للتعليم الطبي (AMEE) والاتحاد الدولي للتعليم الطبي (FAIMER)،.

المنيا جامعة المنيا الأهلية الطب

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