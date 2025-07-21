قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن
هيئة الدواء تحذر من هذه الأصناف.. والنقابة: عيادات غير مرخصة تبيعها بشكل غير قانوني
مدرب منتخب الشباب: حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الأساسي الفترة المقبلة
الكرملين: لا نستبعد عقد لقاء بين بوتين وترامب في بكين خلال سبتمبر
تقنين أراضي وضع اليد 2025.. تعرف على الشروط والرسوم المطلوبة بعد موافقة البرلمان
الأمم المتحدة: يجب العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الأهلي ينعى شقيق المهندس طارق قنديل عضو مجلس الإدارة
التحري عن سحل ممرضة وتمزيق ملابسها بمستشفى البدرشين المركزي
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف
كريم رمزي: حمزة عبد الكريم مفاجأة ريبيرو في الموسم الجديد
لخريجي الجامعات.. تعرف على التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة بالعام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: إنشاء 54 مدرسة جديدة وتدريب 100 معلم بتكلفة تتجاوز مليار جنيه

صورة ارشفية
صورة ارشفية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة تطورات العصر والانخراط في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما ينعكس على التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تعمل على إحداث طفرة شاملة في العملية التعليمية، من خلال خطة توسعة وتطوير غير مسبوقة تتضمن إنشاء 54 مدرسة تضم 931 فصلًا دراسيًا بتكلفة مليار و33 مليون جنيه، إلى جانب توسعة 16 مدرسة، وإحلال وتجديد 10 مدارس، وتطوير ورفع كفاءة 208 مدرسة قائمة، للمساهمة في خفض الكثافات داخل الفصول خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما أشار المحافظ إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بافتتاح مدرسة “العناني” المتخصصة في الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المعلمين حيث تم تدريب 100 معلم على المنصات الإلكترونية والتعليم التفاعلي، وتجهيز المدارس بشاشات ذكية وإنترنت فائق السرعة، في إطار خطة التحول الرقمي وتحديث طرق التدريس.

وأوضح المحافظ أن المنيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا على المستوى التعليمي والثقافي، حيث حصلت مديرية التربية والتعليم على المركز الأول والميدالية الذهبية دوليًا بمعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا EISTF، بالإضافة إلى حصد المراكز الأولى في مسابقات الجمهورية فى القرآن الكريم، والإلقاء الشعري، والإنشاد الديني، والألعاب الرياضية، الفن والتصوير، الإذاعة المدرسية، التحقيق الصحفي، وتأليف القصص العلمية.

وشدد اللواء كدواني على أن المنظومة التعليمية بالمحافظة لا تقتصر فقط على التوسع الكمي، بل تشمل أيضًا برامج تقوية للطلاب الضعاف بالقراءة والكتابة في الصفوف الأولى، بالإضافة إلى برامج دعم نفسي واجتماعي للتلاميذ لمواجهة ظواهر مثل التنمر، بما يعزز من جودة التعليم والتنمية البشرية.

مدارس جديدة 

وفيما يخص البنية التحتية التعليمية، أشار المحافظ إلى أنه تم تسليم 10 مدارس جديدة خلال العام الدراسي الماضي بمراكز (مغاغة – أبوقرقاص – بني مزار – مطاي – المنيا – سمالوط)، وجاري العمل على استكمال تطوير 77 مدرسة أخرى، إلى جانب إسناد مشروعات جديدة تشمل 7 مدارس بإجمالي 151 فصلًا، وإنشاء 3 مدارس إضافية بـ65 فصلًا في (أبو قرقاص – بني مزار – مطاي).

وفي إطار المبادرات الوطنية لتعزيز البيئة التعليمية وتنمية رأس المال البشري بالمناطق الأكثر احتياجًا، قال اللواء كدواني،، إن المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لرفع كفاءة 30 مدرسة داخل قرى المحافظة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعد نموذجاً ناجحاً لتكامل الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت تنفيذ صيانة شاملة للبنية التحتية، وتجهيز الفصول بالأثاث الحديث، وتوفير بيئات تعليمية آمنة للأطفال من خلال إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الشاشات الذكية والأدوات التعليمية التفاعلية، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل مستمرة للمعلمين والإدارات المدرسية لتعزيز مهارات التدريس والتعلم التفاعلي.

وأكد المحافظ أهمية الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة نحو توفير تعليم نوعي ومتكامل لأبناء الريف، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة أسفر عن تنفيذ برامج تنموية قوية شملت إقامة معسكرات تعليمية في بيئات مدرسية آمنة، وتدريب أكثر من 1,700 معلم و600 قيادة مدرسية، بالإضافة إلى إعداد 63 متخصصاً لدعم الطلاب في تنمية مهارات القراءة والكتابة، فضلاً عن توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، بما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية والحد من السلوكيات السلبية داخل المدارس، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030.

محافظ المنيا قطاع التعليم مسابقات تعليمية مدارس جديدة مدارس تكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

عقب تكليفه بالمنصب.. رئيس أكاديمية الأزهر يستهل مهامه بزيارة تفقدية لمتابعة البرامج التدريبية

عقب تكليفه بالمنصب.. رئيس أكاديمية الأزهر: الارتقاء بالدور العلمي والتدريبي.. صور

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يبحث مع رئيس المجلس الوطني للتدريب سبل دعم تأهيل الأئمة

أفضل طريقة لطرد الشيطان من المنزل

أفضل طريقة لطرد الشيطان من المنزل .. لوعندك توتر في البيت إلزم هذه الأذكار

بالصور

أنغام ترد بطريقتها على شائعة المرض.. تعرف على أهمية فحص البنكرياس بشكل دوري

انغام
انغام
انغام

داليا البحيرى وزوجها يثيران الجدل في الطائرة

داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة

بحيلة غريبة.. سيارة فولكس فاجن الكهربائية تفقد مدى البطارية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد