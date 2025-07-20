كدواني: صحة المواطن أولويتنا.. طفرة صحية غير مسبوقة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن عام 2025 شكّل علامة فارقة في القطاع الصحي بالمحافظة، حيث شهد طفرة غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والخدمات الطبية المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ حق المواطن في رعاية صحية متكاملة وآمنة.

وقال المحافظ إن المنيا شهدت نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحكومية إلى 28 مستشفى، بالإضافة إلى مركز تخصصي لطب الأسنان، مع دخول 6 مستشفيات جديدة الخدمة في تخصصات نوعية تشمل علاج الأورام، الحميات، الجهاز الهضمي والكبد، العناية الصدرية، إلى جانب توسعات كبيرة في مستشفيات العدوة وملوي وديرمواس، إلى جانب توسعات شملت إضافة 254 سريرًا داخليًا، 76 سرير عناية مركزة، 42 وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

تطوير الخدمات العلاجية

وأوضح كدواني أن خطة التطوير لم تتوقف عند البنية التحتية فقط، بل امتدت إلى تطوير الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية، حيث تم استحداث خدمات جديدة ومتخصصة كمناظير الجهاز الهضمي، والعيادات المسائية، والزيارات المنزلية، وخدمات الاستدعاء الدموي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن وخاصة في القرى والمناطق النائية.

وفي إطار جهود الدولة للنهوض بالريف المصري، أشار المحافظ إلى أن مبادرة “حياة كريمة” حققت نقلة نوعية داخل القرى، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 51 وحدة صحية، بالإضافة إلى 112 وحدة أخرى تحت التنفيذ، بما يضمن وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكل أسرة.

ولفت المحافظ إلى أن الخدمات الطبية سجلت أرقامًا تاريخية خلال 2025، حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدمات القطاع الصحي 3 ملايين مواطن، وتم إجراء أكثر من 44 ألف عملية جراحية كبرى، إلى جانب عشرات الآلاف من الفحوصات والتحاليل الطبية في كافة التخصصات.

وفي سياق متصل، اكد اللواء كدواني ان انضمام محافظة المنيا رسميًا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بمثل تحولًا نوعيًا في ملف الرعاية الصحية، من خلال ضمان تغطية علاجية شاملة لكل المواطنين، دون تفرقة، وبأعلى مستويات الجودة الطبية، تحقيقًا للعدالة الصحية في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على رفع كفاءة المرافق الصحية والتجهيزات استعدادًا لتطبيق المنظومة الجديدة التي تضمن خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المنياوي، مؤكداً ان الهدف الأسمى صحة أفضل لكل مواطن وخدمة علاجية آمنة تليق بكرامة المصريين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية مستمرة في تنظيم القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمات العلاجية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب نشر التوعية الصحية وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة، ومنها “100 يوم صحة”، “القضاء على قوائم الانتظار”، “دعم صحة الأم والطفل”، “فحص المقبلين على الزواج”، “الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة”، بما يضمن خدمات صحية شاملة للمواطنين في كل ربوع المحافظة.