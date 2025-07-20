قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولا استهداف الطائرة الرئاسية.. من هما الإرهابيين يحي موسى وعلى السماحي؟
ما معنى طوبى في قول النبي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟
انخفض عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شوبير يعلن رحيل وسام أبوعلى للدوري الأمريكي
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو
رئيس الوزراء: دور جهاز تنمية المشروعات محوري في دعم وتعزيز رواد الأعمال والمبتكرين
فى تبادل إطلاق مع عناصر حسم الارهابية.. ننشر صورة المواطن شهيد عملية بولاق
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح
انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان جديد ومتابعة خلال 6 أشهر
الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة
فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كدواني: صحة المواطن أولويتنا.. طفرة صحية غير مسبوقة بالمنيا

القطاع الصحي
القطاع الصحي
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن عام 2025 شكّل علامة فارقة في القطاع الصحي بالمحافظة، حيث شهد طفرة غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والخدمات الطبية المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ حق المواطن في رعاية صحية متكاملة وآمنة.

وقال المحافظ إن المنيا شهدت نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحكومية إلى 28 مستشفى، بالإضافة إلى مركز تخصصي لطب الأسنان، مع دخول 6 مستشفيات جديدة الخدمة في تخصصات نوعية تشمل علاج الأورام، الحميات، الجهاز الهضمي والكبد، العناية الصدرية، إلى جانب توسعات كبيرة في مستشفيات العدوة وملوي وديرمواس، إلى جانب توسعات شملت إضافة 254 سريرًا داخليًا، 76 سرير عناية مركزة، 42 وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

تطوير الخدمات العلاجية 

وأوضح كدواني أن خطة التطوير لم تتوقف عند البنية التحتية فقط، بل امتدت إلى تطوير الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية، حيث تم استحداث خدمات جديدة ومتخصصة كمناظير الجهاز الهضمي، والعيادات المسائية، والزيارات المنزلية، وخدمات الاستدعاء الدموي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن وخاصة في القرى والمناطق النائية.

وفي إطار جهود الدولة للنهوض بالريف المصري، أشار المحافظ إلى أن مبادرة “حياة كريمة” حققت نقلة نوعية داخل القرى، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 51 وحدة صحية، بالإضافة إلى 112 وحدة أخرى تحت التنفيذ، بما يضمن وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكل أسرة.

ولفت المحافظ إلى أن الخدمات الطبية سجلت أرقامًا تاريخية خلال 2025، حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدمات القطاع الصحي 3 ملايين مواطن، وتم إجراء أكثر من 44 ألف عملية جراحية كبرى، إلى جانب عشرات الآلاف من الفحوصات والتحاليل الطبية في كافة التخصصات.

وفي سياق متصل، اكد اللواء كدواني ان انضمام محافظة المنيا رسميًا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بمثل تحولًا نوعيًا في ملف الرعاية الصحية، من خلال ضمان تغطية علاجية شاملة لكل المواطنين، دون تفرقة، وبأعلى مستويات الجودة الطبية، تحقيقًا للعدالة الصحية في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على رفع كفاءة المرافق الصحية والتجهيزات استعدادًا لتطبيق المنظومة الجديدة التي تضمن خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المنياوي، مؤكداً ان الهدف الأسمى صحة أفضل لكل مواطن وخدمة علاجية آمنة تليق بكرامة المصريين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية مستمرة في تنظيم القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمات العلاجية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب نشر التوعية الصحية وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة، ومنها “100 يوم صحة”، “القضاء على قوائم الانتظار”، “دعم صحة الأم والطفل”، “فحص المقبلين على الزواج”، “الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة”، بما يضمن خدمات صحية شاملة للمواطنين في كل ربوع المحافظة.

محافظ المنيا القطاع الصحي مستشفيات حكومية وحدات صحية منظومة التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الوعي الديني والفكري بين الشباب

مفتي الجمهورية: الجامعات تمثل بيئة خصبة لبناء العقول وتشكيل الفكر

الصلاة

ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ محمود علي البنا

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد