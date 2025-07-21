مبادرة مشروعك تمول 412 مشروعًا بـ207 ملايين جنيه وتوفير 1819فرصة عمل بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تصدّر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، محققة إنجازاً بارزاً على مدار عشر سنوات، في ظل دعم القيادة السياسية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن “مشروعك” أثبت فاعليته كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب اقتصادياً، مشيراً إلى أن المنيا حافظت على ريادتها بالمركز الأول منذ انطلاق المبادرة عام 2015، بفضل جهود متواصلة لتعزيز ثقافة العمل الحر وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي ويدعم مسيرة التنمية في جميع قرى ومراكز المحافظة.

مشروعك

وكشف اللواء كدواني أن المنيا نجحت في تنفيذ 23 ألف و400 مشروع بإجمالي تمويل تجاوز 3.3 مليار جنيه خلال الفترة من 2015 حتى أبريل 2025، نجحت فى توفير 157 ألف و400 فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن العام المالي الأخير (من يوليو 2024 حتى يونيو 2025) شهد تمويل 412 مشروعًا بإجمالي 207 ملايين جنيه، وتوفير 1819 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، في تأكيد واضح على تصاعد وتيرة الإنجازات واستمرار النجاح.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تُقدم خدماتها من خلال 9 مقرات رئيسية منتشرة في مراكز ومدن المحافظة، وتوفر حزمة متكاملة من الدعم تشمل التمويل بالتعاون مع البنوك الوطنية، تقديم دراسات جدوى استرشادية، تسهيل الإجراءات الحكومية، وإصدار تراخيص مؤقتة مجانية لمدة 5 سنوات.

وأضاف كدواني أن المنيا كانت في طليعة المحافظات التي أدخلت منظومة التسجيل الالكتروني للتراخيص عبر المركز التكنولوجي، بهدف دعم التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات، وضمان الشفافية والحوكمة في تقديم التراخيص للمشروعات.