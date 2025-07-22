مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم ميكروباص ونقل بصحراوي سمالوط في المنيا

شهد الطريق الصحرواي الغربي بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من محور سمالوط ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر التصادم عن مصرع محمود. ر 30 سنه، وإصابة كرم. ح. ا 28 سنه، ورأفت. ا. ع 36 سنه ، ومحمود. ع 31 سنه وجميعهم من محافظة سوهاج.

تم نقل المصابين والجثمان إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.