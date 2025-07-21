آلاف المواطنين يشاركون في مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن بمنيا القمح

شارك أكثر من 20 ألف مواطن في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، والذي أقيم في ساحة مصلى العيد بمدينة منيا القمح، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعدد من قيادات الأمانة المركزية والشخصيات العامة والإعلاميين.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط توافد جماهيري واسع من مختلف مراكز المحافظة، رفع خلاله المشاركون لافتات "مصر أولًا" وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي زينت أرجاء ساحة المؤتمر.

وشهد المؤتمر مشاركة بارزة لعدد من القيادات التنظيمية، ووفود شبابية تمثل كافة مراكز ومدن الشرقية، في مشهد يعكس قوة الحضور الجماهيري والتنظيمي للحزب على أرض الواقع، والتفاف قطاعات واسعة من المواطنين حول توجهات الحزب ودعمه للدولة المصرية.

وأكد المشاركون خلال المؤتمر دعمهم الكامل لمرشحي "مستقبل وطن" ضمن القائمة الوطنية المتوافق عليها بين 13 حزبًا سياسيًا، فضلًا عن دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، في رسالة واضحة تؤكد وحدة الصف الوطني خلف القيادة السياسية للدولة، وتبرز الثقة الشعبية المتنامية في الحزب وبرنامجه السياسي والاجتماعي.

يأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، في إطار خطته للتواصل المباشر مع المواطنين، وتأكيده على أهمية المشاركة الإيجابية في بناء مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار الوطني.