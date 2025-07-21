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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يوم في حب مصر.. مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي "الشيوخ"

مستقبل وطن
مستقبل وطن

ينطلق بعد قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مستقبل وطن، بمصلى العيد بمدينة منيا القمح، بحضور قيادات الحزب ومئات الرموز السياسية والشعبية.

وبدأت الاستعدادات لمؤتمر مستقبل وطن، الذي يأتي في إطار الحشد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث من المقرر ان يشهد المؤتمر مشاركة النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، إلى جانب عدد من القيادات المركزية والتنظيمية، ونخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين، وكبار العائلات، وممثلين عن النقابات المهنية، ووفود شبابية من مختلف مراكز المحافظة، وبحضور جماهيري يتجاوز الـ50 ألف مواطن من أعضاء الحزب ومؤيديه.


ويهدف المؤتمر إلى إعلان الدعم الكامل لمرشحي الحزب على القائمة الوطنية، المتوافق عليها بين 13 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى مرشحي الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فضلًا عن التأكيد على وحدة الصف خلف الدولة المصرية وقيادتها، في مشهد يُجسّد ما يتمتع به الحزب من حضور شعبي وتنظيمي قوي.

في هذا السياق، دعا الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، جموع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمشاركة الفعالة في التصويت يومي 4 و5 أغسطس، مؤكدًا أن "صوتك هو قوتك.. ومشاركتك أمانة"، مشددًا على أن التواجد أمام صناديق الاقتراع هو السبيل الحقيقي للحفاظ على استقرار الدولة واستكمال طريق الإنجاز.

من جانبه، وجّه الكاتب الصحفي خالد جزر، أمين صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي بالحزب في الشرقية، دعوة مفتوحة للصحفيين والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للحضور وتغطية هذا الحدث البارز.

وأكد أن المؤتمر سيشهد كلمة مهمة للنائب أحمد عبد الجواد، الذي نجح في خلق حالة من الزخم السياسي داخل الحزب، من خلال تقديم قيادات جديدة تحمل تاريخًا من العمل الخدمي والسياسي، وتحظى بقبول واسع بين المواطنين، في إطار توجه الحزب بدعم الكفاءات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت أمانة الحزب بالشرقية أن المؤتمر لا يقتصر على كونه فعالية انتخابية، بل يمثل رسالة وطنية حقيقية من قلب الشرقية، تعكس وعي الجماهير واستعدادهم للمشاركة في صناعة المستقبل بثقة وإرادة.

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