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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخابات الشيوخ 2025.. المؤبد عقوبة الاعتداء على القائمين بالعملية الانتخابية

غرامة مالية
غرامة مالية
أميرة خلف

منافسة قوية تشهدها انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، على 200 مقعد بنظامي الفردي والقائمة، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن المرشحين النهائيين على خوض السباق الانتخابي.


وانتهت أمس الأحد الموافق 20 يوليو، تقديم طلبات التنازل الخاصة بالمترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح في الماراثون الانتخابي، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات .


وضمانا لسير العملية الانتخابية وسلامة القائمين عليها ، تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات مشددة لكل من تعدي على القائمين على العملية الإنتخابية.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.


و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين النهائيين انتخابات مجلس الشيوخ قانون مباشرة الحقوق السياسية

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