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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ورشة تدريبية للائتلاف المصري لتأهيل متابعي انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

نظم الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية" تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بمحافظة سوهاج، دورة تدريبية يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، لتأهيل متابعي المجتمع المدني المشاركين في متابعة العملية الانتخابية.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (1) لسنة 2025.

استهدفت الورشة تعزيز قدرات ممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة سوهاج، وتمكينهم من أداء دورهم في المتابعة الميدانية للانتخابات بما يعزز مناخ النزاهة والشفافية، ويدعم المشاركة الديمقراطية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

قام بالتدريب طارق فراج الخبير الحقوقي، فقد أدار برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، مستندًا إلى مبادئ الحياد والاستقلالية، ومتوافقًا مع الإطار الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعي منظمات المجتمع المدني.

تناولت الورشة عددًا من المحاور الأساسية، من بينها:

  • المبادئ الديمقراطية والنظام الانتخابي المصري.
  • دور منظمات المجتمع المدني في المتابعة الانتخابية.
  • مراحل التصويت والفرز وآليات تعزيز النزاهة.
  • طرق رصد المخالفات الانتخابية وإعداد التقارير.
  • المعايير القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بمتابعة الانتخابات.
  • تدريب عملي ومحاكاة واقعية ليوم التصويت.

تأتي الدورة التدريبية ضمن سلسلة من التدريبات التي ينفذها الائتلاف في مختلف المحافظات بهدف إعداد كوادر مهنية قادرة على القيام بدورها الرقابي في أجواء من الحياد والالتزام القانوني، دعمًا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.

محافظة سوهاج انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان انتخابات الشيوخ 2025

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