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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع تنسيقي موسع بالأقصر استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

اجتماع تنسيقي موسع بالأقصر استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
اجتماع تنسيقي موسع بالأقصر استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
شمس يونس

كثفت محافظة الأقصر استعداداتها اللوجستية والتنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل، حيث عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمراجعة خطة الجاهزية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الخدمات في محيط اللجان الانتخابية، من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى الإنارة بالشوارع المؤدية لمقار التصويت، مع توفير حرم آمن يسهل حركة المواطنين.

كما شدد على مراجعة تجهيزات الكهرباء الاحتياطية بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وضمان توافر وسائل الإطفاء داخل المقار الانتخابية بالتعاون مع الحماية المدنية، إلى جانب توزيع سيارات الإسعاف بشكل متوازن بمحيط اللجان.

ووجّه عمارة بسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية لتكون ملائمة لاستقبال المواطنين، مع توفير مقاعد ومظلات وأماكن انتظار، بالإضافة إلى كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة خلال التصويت.

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