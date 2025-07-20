حريق هائل يلتهم شقة سكنية في إسنا جنوب الأقصر واستنفار أمني للسيطرة على الموقف

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر مساء اليوم حريقا هائلا اندلع داخل شقة سكنية بنجع الشيخ فضيل وتحديدا في شارع جمعية عباد الرحمن بجوار مركز لصيانة التكييف والأجهزة الكهربائية

وفور تلقي البلاغ دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة خاصة مع قرب موقع الحادث من مركز صيانة يحتوي على مواد قابلة للاشتعال

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيا وفرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين

وأكدت مصادر عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية وجار حصر التلفيات المادية ومعاينة موقع الحريق للوقوف على أسبابه

وتحرر محضرا بذلك وجارى بذلك وجارى إخطار النيابة لتولى التحقيقات