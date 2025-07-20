تدشين حائط الشفاء داخل مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر

في لفتة إنسانية تحمل الكثير من الرمزية والامتنان، تم تدشين "حائط الشفاء" داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر في صعيد مصر، وهو جدار صُمم على هيئة خرطوشة فرعونية، ومصنوع من الجرانيت المصري الأصيل، ليخلّد أسماء المتبرعين والداعمين الذين قرروا أن يكونوا جزءًا من رحلة الأمل والشفاء لمرضى السرطان.

كل خرطوشة محفورة على الحائط تمثل اسم إنسان اختار أن يترك بصمة خالدة، ويمنح الأمل لكل مريض يخوض رحلة العلاج.

"حائط الشفاء" لا يُجسد فقط أسماء، بل يسرد حكايات من العطاء الإنساني الصادق، ويعكس روح التكافل التي لطالما ميّزت أبناء الوطن.

وفي هذا السياق، صرّح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، قائلاً:

أن "حائط الشفاء" سيظل شاهدًا حيًا على عطاء الداعمين، وأن كل اسم محفور هو قصة حقيقية من الخير والإنسانية في صعيد مصر هذا الحائط الرمزي يجسد روح الشكر والعرفان لكل من اختار أن يدعم رحلة المرضى نحو الشفاء. ليس مجرد جدار من الجرانيت، بل هو لوحة إنسانية تنبض بالأمل، وتحمل مع كل اسم محفور رسالة حب ووفاء وكرم أصيل