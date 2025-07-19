محافظ الأقصر يزور مستشفى الحميات ويشيد بالخدمات الطبية المقدمة

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بزيارة تفقدية إلى مستشفى حميات الأقصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد الرملي، مدير المستشفى.

وفي مستهل جولته، استمع المحافظ إلى عرض تقديمي شامل حول المستشفى، تناول الخدمات الصحية المقدمة، ومراحل التطوير التي شهدها المستشفى خلال الفترة الماضية ، ثم قام بجولة تفقدية لعدد من أقسام المستشفى شملت المعمل الرئيسي والمعامل الفرعية، ومحطة معالجة النفايات الطبية الخطرة، حيث اطمأن على اتباع أساليب الأمان والسلامة في التعامل مع هذه النفايات.

وخلال الجولة، تقدم العاملون بالمستشفى بعدة مطالب، من بينها رصف الطريق المؤدي للمستشفى، وتوفير خط مياه، وكابل كهرباء منفصل خاص بالمستشفى. وقد وجه المحافظ بسرعة تلبية مطلب رصف الطريق، كما وعد بتحقيق باقي المطالب في أقرب وقت.

وفي كلمته، أثنى محافظ الأقصر على هذا الصرح الطبي الهام، معبرًا عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من الطاقم الطبي والإداري، قائلاً: "لقد تأخرت في زيارتكم، ولكن مطالبكم لن تتأخر في التنفيذ. أشهد لكم جميعًا على مستوى الرعاية الطبية المتكاملة المقدمة داخل هذا المكان."

واختتم المحافظ جولته بتكريم أحد الأطباء العاملين بالمستشفى بمناسبة بلوغه سن التقاعد، تقديرًا لما قدمه من خدمة متميزة خلال سنوات عمله.