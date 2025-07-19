قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء السوداني: إعادة تأهيل الخرطوم خلال 6 أشهر
من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده
تنسيق دبلوم الصنايع 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة
الأهلي يوضح موقفه من ظهور إمام عاشور في حفل بالساحل الشمالي
كيفية عمل كيك البسكويت البارد.. المقادير وطريقة التحضير
نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها
رحيل أمير توفيق عن الأهلي.. اعرف التفاصيل
20 مصابا بعضهم بجروح خطيرة في حادث دهس بلوس أنجلوس
غرامة وتحقيق ومصير غامض في الزمالك.. ملف فتوح لم يغلق بعد
الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا حول تفسير قوله تعالى "ويمكر الله".. ماذا قالت؟
من وظيفة الأحلام إلى التسريح.. كيف يزلزل الذكاء الاصطناعي مستقبل العمل في التكنولوجيا؟
محافظ البنك المركزي: يجب إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يزور مستشفى الحميات ويشيد بالخدمات الطبية المقدمة

محافظ الأقصر يزور مستشفى الحميات ويشيد بالخدمات الطبية المقدمة
محافظ الأقصر يزور مستشفى الحميات ويشيد بالخدمات الطبية المقدمة
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بزيارة تفقدية إلى مستشفى حميات الأقصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد الرملي، مدير المستشفى.

وفي مستهل جولته، استمع المحافظ إلى عرض تقديمي شامل حول المستشفى، تناول الخدمات الصحية المقدمة، ومراحل التطوير التي شهدها المستشفى خلال الفترة الماضية ، ثم قام بجولة تفقدية لعدد من أقسام المستشفى شملت المعمل الرئيسي والمعامل الفرعية، ومحطة معالجة النفايات الطبية الخطرة، حيث اطمأن على اتباع أساليب الأمان والسلامة في التعامل مع هذه النفايات.

وخلال الجولة، تقدم العاملون بالمستشفى بعدة مطالب، من بينها رصف الطريق المؤدي للمستشفى، وتوفير خط مياه، وكابل كهرباء منفصل خاص بالمستشفى. وقد وجه المحافظ بسرعة تلبية مطلب رصف الطريق، كما وعد بتحقيق باقي المطالب في أقرب وقت.

وفي كلمته، أثنى محافظ الأقصر على هذا الصرح الطبي الهام، معبرًا عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من الطاقم الطبي والإداري، قائلاً: "لقد تأخرت في زيارتكم، ولكن مطالبكم لن تتأخر في التنفيذ. أشهد لكم جميعًا على مستوى الرعاية الطبية المتكاملة المقدمة داخل هذا المكان."

واختتم المحافظ جولته بتكريم أحد الأطباء العاملين بالمستشفى بمناسبة بلوغه سن التقاعد، تقديرًا لما قدمه من خدمة متميزة خلال سنوات عمله.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

روديجير

ريال مدريد يدرس بيع روديجر في الميركاتو الصيفي

كورتوا

كورتوا يجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

الدوري

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري المصري للموسم الجديد

بالصور

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد