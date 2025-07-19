قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 مصابا بعضهم بجروح خطيرة في حادث دهس بلوس أنجلوس
غرامة وتحقيق ومصير غامض في الزمالك.. ملف فتوح لم يغلق بعد
الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا حول تفسير قوله تعالى "ويمكر الله".. ماذا قالت؟
من وظيفة الأحلام إلى التسريح.. كيف يزلزل الذكاء الاصطناعي مستقبل العمل في التكنولوجيا؟
محافظ البنك المركزي: يجب إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي
250 جنيها.. رسوم اختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةو 4 طرق للسداد
بريطانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء السورية
أفضل كليات ومعاهد دبلوم الصنايع 3 سنوات 2025.. شروط التقديم والرابط الرسمي للتنسيق
هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذى كان لا يواظب عليها.. أمين الفتوى يجيب
استراتيجية الزمالك الجديدة: ملعب متوسط أولًا.. ومفاجأة كبرى قيد التحضير
تصاعد أزمة وسام أبو علي |تفاصيل
50 % باقة مجانية.. القومي للاتصالات يقر تعويضات لمتضرري حريق سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سحر السماء .. 28 رحلة بالون تنقل 630 سائحا فوق معابد الأقصر

البالون الطائر بالاقصر
البالون الطائر بالاقصر
شمس يونس

شهدت سماء مدينة الأقصر صباح اليوم السبت انطلاق 28 رحلة بالون طائر حملت على متنها 630 سائحا من مختلف الجنسيات في واحدة من أجمل التجارب السياحية التي تقدمها المدينة للعالم.

 وتحلق البالونات فجر كل يوم فوق المعابد الفرعونية والجبال المقدسة ومناظر الطبيعة الخلابة بالبر الغربي وسط أجواء آمنة وتنظيم دقيق يجمع بين المتعة والسلامة ويعكس ريادة الأقصر في هذا النوع من السياحة الفريدة.

وأكد خالد سليمان مدير العلاقات العامة بإحدى شركات البالون الطائر أن الإقبال الكبير على رحلات اليوم يعكس ثقة السائحين في تجربة البالون وسحر الأقصر الفريد، مشيرا إلى أن سماء الأقصر تقول للعالم كله إنها مفتوحة وجاهزة ترحب بكل زائر والبالون هو أول ابتسامة بتقابل بيها المدينة السائح الصبح الرحلة دائما بيكون فيها لحظات مبهرة السائحين بيقفوا مندهشين من جمال المنظر وبيصوروا كل لحظة من أول طلوع البالون لحد ما الشمس تبان فوق الجبال الصور اللي بياخدوها هنا مش مجرد ذكرى دي لحظة بيحسو فيها إنهم فعلًا في حضن التاريخ 

وتنطلق رحلات البالون بالأقصر يوميًا مع أول ضوء للفجر بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني وهيئات السلامة الجوية في ظل متابعة دقيقة للأحوال الجوية وحرص كامل على راحة وأمان السائحين من لحظة صعودهم حتى العودة بذكريات لا تنسى.

الأقصر اخبار الاقصر البالون الطائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك الودية في معسكر العاصمة الإدارية

احمد فتوح

مش بيعمل حاجه حرام ..تعليق مثير من أحمد الطيب على أزمة فتوح

شعار الزمالك

الزمالك يفاوض زد لضم محمد إسماعيل لتعويض غياب أحمد حسام

بالصور

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

فيديو

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

حفل أنغام

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد