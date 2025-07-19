سحر السماء .. 28 رحلة بالون تنقل 630 سائحا فوق معابد الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر صباح اليوم السبت انطلاق 28 رحلة بالون طائر حملت على متنها 630 سائحا من مختلف الجنسيات في واحدة من أجمل التجارب السياحية التي تقدمها المدينة للعالم.

وتحلق البالونات فجر كل يوم فوق المعابد الفرعونية والجبال المقدسة ومناظر الطبيعة الخلابة بالبر الغربي وسط أجواء آمنة وتنظيم دقيق يجمع بين المتعة والسلامة ويعكس ريادة الأقصر في هذا النوع من السياحة الفريدة.

وأكد خالد سليمان مدير العلاقات العامة بإحدى شركات البالون الطائر أن الإقبال الكبير على رحلات اليوم يعكس ثقة السائحين في تجربة البالون وسحر الأقصر الفريد، مشيرا إلى أن سماء الأقصر تقول للعالم كله إنها مفتوحة وجاهزة ترحب بكل زائر والبالون هو أول ابتسامة بتقابل بيها المدينة السائح الصبح الرحلة دائما بيكون فيها لحظات مبهرة السائحين بيقفوا مندهشين من جمال المنظر وبيصوروا كل لحظة من أول طلوع البالون لحد ما الشمس تبان فوق الجبال الصور اللي بياخدوها هنا مش مجرد ذكرى دي لحظة بيحسو فيها إنهم فعلًا في حضن التاريخ

وتنطلق رحلات البالون بالأقصر يوميًا مع أول ضوء للفجر بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني وهيئات السلامة الجوية في ظل متابعة دقيقة للأحوال الجوية وحرص كامل على راحة وأمان السائحين من لحظة صعودهم حتى العودة بذكريات لا تنسى.