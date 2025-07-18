نهاية مأساوية لمسن مريض بالزهايمر في الأقصر.. العثور على جثمانه بعد يومين من اختفائه

شهدت منطقة نجع السمانين بطريق مطار الأقصر الدولي اليوم الجمعة العثور على جثمان مسن مريض بالزهايمر عقب تغيبه عن منزله لمدة يومين.

كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان رجل مسن داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة طريق المطار، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثمان يعود للمواطن عاشور محمد أحمد، صاحب محل أدوات كهربائية بمنطقة المنشية في مدينة الأقصر.

وكانت أسرة الفقيد قد أطلقت استغاثات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب اختفائه، مشيرة إلى معاناته من مرض الزهايمر، في محاولة للعثور عليه قبل أن تنتهي الرحلة بوفاته في ظروف مؤسفة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الكرنك الدولي لعرضه على الطبيب الشرعي تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.